Vaktmästare Kläppen Ski Resort i Sälen

Vill du jobba tillsammans med oss i vårt grymma team?
Till Kläppens logiavdelning söker vi nu händiga vaktmästare till vårt team! Logiavdelningen består av 25 helårsanställda fördelat på vaktmästeri, bokning, grupp & konferens, ägarservice, receptioner, spa, städ samt interna fastigheter.
Arbetsuppgifter
Som vaktmästare på Kläppen är du en viktig del i ett sammansvetsat team som hanterar service och ärenden för gäster och stugägare i boendet på anläggningen, Kläppens camping eller runtom på anläggningen. Det ingår även att hålla rent och fint i anläggningen där vi hanterar snöskottning, sandning och mycket mer.
Utanför säsong jobbar du med besiktningar, löpande underhåll samt mindre reparationer av privatägda stugor & lägenheter som förmedlas av Kläppen.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som vaktmästare eller har erfarenhet från liknande yrkesområde. Du behöver vara självgående då mycket av arbetet sker under eget ansvar och det är viktigt att du är flexibel, gillar att lösa problem och ser positivt på tillvaron. Vi söker dig som är en problemlösare och som är noggrann, händig och kan utföra enklare reparationer av olika slag. Du är stresstålig, ställer upp när det behövs och gillar att arbeta över avdelningsgränserna. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet då det är mycket kontakt med både gäster i stugägare i tjänsten.
B-körkort
datavana, då alla jobb som utförs administreras i vårt underhållssystem
goda språkkunskaper i svenska samt engelska
Om du har jobbat med, eller har erfarenhet av, liknande tjänst sedan tidigare är det meriterande.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 1 november eller enligt överenskommelse.
Arbetstiden är 40 tim/v. Helg- samt beredskapsarbete förekommer.
Ansökningstid
Sista ansökningsdag är 30 sept
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Kontakt Vid frågor om tjänsten kontakta Magnus Johansson, magnus.johansson@klappen.se
0280-96 213.
Om Kläppen
Kläppen är en av Sveriges största fjällanläggningar och den första anläggning du kommer till i Sälen. Vi är ett privatägt familjeföretag och kännetecknas av en stark sammanhållning med en hög servicegrad & stort engagemang bland medarbetare. Anläggningen drivs av passion och utvecklas ständigt. Våra gäster är aktiva familjer med barn och ungdomar i alla åldrar. Vårt långsiktiga mål är att bli en reseanledning året runt för alla som gillar naturen och friluftslivet i de svenska fjällen.
Vi tycker vi har världens bästa jobb och arbetsplats och vill du bli en del av vårt härliga gäng, välkomnar vi varmt din ansökan!
