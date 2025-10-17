Vaktmästare inr. IKT till Lindeborgskolan
Ref: 20252379
Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad vaktmästare med inriktning mot IKT som trivs med varierade arbetsuppgifter i en dynamisk skolmiljö. Du är en person som tar ansvar, arbetar systematiskt och har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor och externa aktörer. Du är skolans kontaktperson i frågor som rör fastighetsförvaltning, larm- och säkerhetssystem, leverantörer, leveranshantering m.fl.
Du planerar och genomför löpande underhåll, enklare reparationer och skötsel av skolans lokaler och utemiljö. I tjänsten ingår bland annat även nyckelhantering, felanmälningar, samordning av externa entreprenörer samt enklare montering och att hålla ordning i förråd och verktygsutrymmen. Du ansvarar för att skolans miljö är trygg, funktionell och välkomnande för elever, personal och besökare. En viktig del av uppdraget är att delta i skolans systematiska brandskyddsarbete (SBA), vilket innefattar arbete med rondering, dokumentation och uppföljning av åtgärder. IKT-ansvar: I rollen ingår även ansvar för drift, underhåll och support kopplat till skolans tekniska utrustning, såsom elev- och personaldatorer, AV-utrustning, nätverk, telefoni, passersystem m.fl.
Du hanterar användarkonton, behörigheter, licenser och abonnemang, samt ger tekniskt stöd till både personal och elever. Du felsöker och åtgärdar enklare IT-relaterade problem, hanterar inköp och garantianmälningar, och ansvarar för att inventarielistor för telefoni, IT-utrustning och övriga inventarier är aktuella och korrekta. Du arbetar nära din vaktmästarkollega och har ett tätt samarbete med skolans personal, IT-pedagog och externa aktörer.Kvalifikationer
Du som söker har minst en yrkesteknisk gymnasieutbildning. B-körkort är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som vaktmästare på skola. Det är också meriterande om du arbetat som IKT-tekniker inom kommunal skola, eller annan likvärdig erfarenhet. Det är ett krav att du har god kännedom om fastighetsfrågor, brandskyddsarbete och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
Likaså är IT-kunskaper inom hårdvara och system ett krav, och det är meriterande om du även har goda kunskaper inom mjukvara, program och appar. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Du är en ansvarstagande och strukturerad person med god samarbetsförmåga och har lätt för att bygga relationer med både kollegor och externa aktörer. Med ett professionellt bemötande och ett lösningsfokuserat arbetssätt bidrar du till en trygg och positiv miljö för elever, vårdnadshavare och personal. Vi söker dig som trivs med att ta egna initiativ, identifiera problem och aktivt söka lösningar. Du är serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att navigera mellan praktiska uppgifter och tekniska utmaningar i en verksamhet med många kontaktytor.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Lindeborgsskolan ligger i utkanten av Malmö med närhet till grönområden och Hyllie station. Vi är en F-9 skola med två paralleller på låg- och mellanstadiet samt fyra paralleller på högstadiet. Här går ca 700 elever varav ca 200 är inskrivna även på fritids. Här erbjuds du ett gott arbetsklimat och ett trevligt kollegium. Vi har höga förväntningar på oss själva, varandra och eleverna och erbjuder en stabil skola med god kvalitet. Vi arbetar aktivt med vårt kvalitetsarbete för att hela tiden utveckla vår verksamhet och ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner. Ersättning
