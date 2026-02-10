Vaktmästare inom friluftslivet, säsongsanställning
2026-02-10
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
I Hässleholms kommun hittar du fina vandringsleder och strövområden med intressanta kulturmiljöer - året om.
Här finns härliga bad- och fiskevatten och massor av möjligheter till friluftsliv. Vi söker nu två vaktmästare som ska sköta om besöksplatser runt om i vår kommun.
Det här erbjuder vi dig!
Som vaktmästare inom friluftslivet i Hässleholms kommun utför du en service till medborgare och besökare i hela kommunen. Vi sköter ut och innemiljö på Hässleholmsgården, vandringsleder, motionsslingor, badplatser och rastplatser så att besökare kan trivas. Arbetet kan tidvis vara fysiskt krävande.
Du kommer att ingå i ett trevligt arbetslag med varierande arbetsuppgifter. Under sommarperioder har vi mest tillsyn av våra badplatser och rastplatser. Vi ser till att det är i bra skick för våra besökare, dvs att det är helt och rent och gräsmattor är klippta samt städning av toaletter.
Viss lokalvård kan förekomma då vi även ansvarar för Hässleholmsgårdens innemiljö.
Helgarbete varannan helg ingår under veckorna 26-32.
Viss kontakt med medborgare förkommer i arbetet.
Din arbetsplats kommer att vara inom friluftslivet i hela Hässleholms kommun. Tjänsten är en säsongsanställning med start från och med 2026-05-15 till och med 2026-09-15.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs att arbeta ute i det fria oavsett väder. Du har erfarenhet av grönyteskötsel och av att hantera maskiner, såsom röjsåg, gräsklippare och åkgräsklippare. Det är meriterande om du har viss lokalkännedom eftersom arbetet utförs i hela kommunen.
Då du dagligen möter medborgare och andra besökare i vår kommun behöver du kunna behärska det svenska språket. För jobbet behöver du B-körkort för manuell växellåda och har du BE-körkort är det ett plus.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är självgående och flexibel. Att utföra ditt arbete med noggrannhet är viktigt för dig. Vidare är du serviceinriktad och tycker om att hjälpa andra och är bra på att arbeta med andra människor,
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyPubliceringsdatum2026-02-10Övrig information
Vi kommer börja kalla till intervju innan ansökningstiden gått ut, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige. Om företaget
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att sätta invånaren i centrum och särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur och fritid, stärka kulturens roll som tillväxtfaktor och vara ett kulturellt nav i regionen. Kultur- och fritids verksamheter är nyskapande, mobila, inkluderande och attraktiva. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och mänskliga rättigheter ska ligga till grund. Här är vi en viktig pusselbit kring det främjande arbetet för att skapa en god livsmiljö och trygghet genom livet.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltning, Friluftsliv Kontakt
Conny Jönsson 0451-268212 Jobbnummer
9732950