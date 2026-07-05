Vaktmästare / Fastighetsskötare till Nämndemansgården i Blentarp
Nämndemansgården i Sverige AB / Grovarbetarjobb / Sjöbo Visa alla grovarbetarjobb i Sjöbo
2026-07-05
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Vill du ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Är du händig, självgående och gillar att lösa problem? Då kan du vara den vi söker!
Nämndemansgården i Blentarp är en välkänd verksamhet inom beroendebehandling som sedan 1987 har hjälpt människor till ett bättre liv. Här arbetar vi i en vacker och lugn miljö mitt i Skåne, där fastigheter, lokaler och utemiljöer är en viktig del av våra klienters och medarbetares vardag.
Nu söker vi en vaktmästare/fastighetsskötare som vill ta ansvar för den dagliga skötseln av våra fastigheter, byggnader, fordon och utemiljöer.
Om tjänsten:Som vaktmästare/fastighetsskötare hos oss får du ett brett och omväxlande arbete. Du ansvarar för att våra fastigheter fungerar väl och att miljön är trivsam, säker och välskött.
Arbetet omfattar bland annat:
Reparationer och felsökning
Praktisk problemlösning i vardagen
Trädgårdsskötsel och utomhusmiljö
Ansvar för service och skötsel av verksamhetens bilar
Målning och allmänt underhåll
Enklare bygg- och snickeriarbeten
Lättare el- och elektronikarbete
Lättare VVS-arbeten
Tillsyn av ventilation och värmesystem
Skötsel av elektroniska dörrlåssystem
Kontakt och samordning med hantverkare och leverantörer
Dokumentation av utförda arbeten och åtgärder
Kort sagt söker vi dig som tycker om att arbeta med händerna och som kan rycka in där det behövs.
Vi tänker att du:
Trivs med ett varierande arbete där du får använda många olika kunskaper
Är praktiskt lagd, gillar att hitta lösningar och är serviceinriktad
Är ansvarsfull och noggrann
Kan tar egna initiativ, kan arbeta både självständigt och som en del i vårt härliga team
Har god förmåga att dokumentera ditt arbeteDet är meriterande om du har erfarenhet av fastighetsskötsel, bygg, VVS, ventilation, el eller liknande områden.
Lång och gedigen erfarenhet av beroendeproblematik
Som Sveriges ledande företag inom beroendeproblematik arbetar vi med att minska konsekvenserna av riskbruk och beroende av alkohol, droger eller spel – i samhället, i arbetslivet och hos enskilda individer. Vår övertygelse är att alla människor med hjälp av rådgivning, utbildning eller behandling kan hitta lösningar på beroenderelaterade problem.
Vi har över 35 års erfarenhet av att hjälpa individer att hitta vägen till ett nyktert och hållbart liv. Vår behandling bygger på evidensbaserade metoder, individuell anpassning och ett helhetsperspektiv där vi ser människan bakom beroendet.
Vi erbjuder behandling både i heldygnsvård och öppenvård, samt riktade insatser för arbetsgivare, socialtjänst och privatpersoner. Våra behandlingshem finns på flera orter i Sverige och vi arbetar alltid med en kombination av medicinsk, psykologisk och social behandling för att ge våra klienter de bästa förutsättningarna för långsiktig förändring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nämndemansgården i Sverige AB
(org.nr 556699-7937)
275 63 BLENTARP Arbetsplats
Nämndemansgården Jobbnummer
9992750