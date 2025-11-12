Vaktmästare, deltid 20%, till Skoldriftenheten, Umeå
2025-11-12
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som vaktmästare ansvarar du för den vardagliga driften på Hällsboskolan Umeå samt dess elevboende. Du kommer ha samarbete med övrig personal och rapportera till biträdande enhetschef på Skoldriftenheten samt rektor på skolan. Du har en nyckelfunktion på enheten och måste vara självständig i ditt arbete och ha en tydlig prioriteringsförmåga med många bollar i luften.
Arbetsuppgifterna innebär att du ansvarar för:
• Hantera felanmälningar och ärenden i ärendehanteringssystem
• Möblera kontors-, mötes- och utbildningslokaler
• Enklare montering och reparationer
• Byte av förbrukningsvaror
• Vara behjälplig med vissa tekniska uppgifter
• Ansvar för att lösa enklare hörseltekniska arbetsuppgifter
• Post- och pakethantering/följesedlar
• Beställa förbrukningsmaterial
• Viss form av grönyteskötsel kan förekomma
• Övriga arbetsuppgifter kan förekommaKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst två års erfarenhet som vaktmästare eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Gymnasieexamen
• Uttrycker dig mycket väl i talad svenska eller svenskt teckenspråk samt skrift på svenska och engelska
• Körkort klass B
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom fastighetsskötsel eller som vi bedömer likvärdigt
• Erfarenhet av att utföra enklare reparationer, montage och liknande arbetsuppgifter
• Har kompetens och är driven i tekniska frågor
• Erfarenhet av SPSM:s målgrupp
• Erfarenhet av att möta elever med olika funktionsnedsättningar i ditt vardagliga arbete
• Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
• Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
• Goda kunskaper i MS Office eller motsvarande
Personliga egenskaper
Som person är du prestigelös, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du har ett stort engagemang för ditt arbetsområde och är driven, självgående och har ett öga för vad som behöver göras. Du är strukturerad och har en god prioriteringsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Anställningens omfattning är 20%.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skoldriftenheten Kontakt
rektor
Teresia Lonnakko teresia.lonnakko@spsm.se 010-473 5765
