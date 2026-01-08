Vaktmästare / Allroundmedarbetare med tekniskt ansvar (50 %)
Fisksätra Folkets Hus Fören / Ljus- och ljudjobb / Nacka Visa alla ljus- och ljudjobb i Nacka
2026-01-08
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fisksätra Folkets Hus Fören i Nacka
Vaktmästare / Allroundmedarbetare med tekniskt ansvar (50 %)
Vi söker nu en praktisk, tekniskt kunnig och serviceinriktad allroundmedarbetare till vårt kulturhus som drivs av en ideell förening. Det här är en operativ deltidsroll för dig som trivs med att få saker att fungera i vardagen - både bakom kulisserna och i mötet med människor.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Rollen kan beskrivas som en kombination av vaktmästare, tekniskt stöd och värd för huset, med stort utrymme för eget ansvar, initiativ och kreativitet.
Observera: Detta är inte en egentlig konferensteknikertjänst. Rollen är bred och operativ och omfattar även praktiskt arbete, daglig drift av lokaler samt tekniskt stöd i vår verksamhet och vårt digitallabb.
Om rollen
Du är en viktig del av den dagliga driften och ansvarar för att lokaler, teknik och utrustning fungerar som de ska. När något behöver lagas, byggas, kopplas in eller lösas praktiskt är det ofta du som tar vid. Samtidigt är du också en värd för huset och ett ansikte utåt där du bidrar till en trygg, välkomnande och professionell miljö för besökare, deltagare och samarbetspartners.
Vi lägger stor vikt vid arbetsmoral, ansvarstagande och närvaro, då rollen är viktig för den dagliga driften av verksamheten.
Arbetsuppgifter (exempel)
Praktiskt underhåll och enklare reparationer i lokalerna. och inventarier.
Teknisk hantering och support vid aktiviteter och evenemang
Stöd i vårt digitallabb, inklusive arbete med laserskärare, 3D-skrivare och annan teknisk utrustning
Genomföra digitala aktiviteter med barn och ungdomar tillsammans med annan personal.
Förberedelse, iordningställande och återställning av lokaler
Vara värd för huset och ge god service till besökare och verksamheter
Rycka in där det behövs i den dagliga driften
Arbetsuppgifterna är varierande och kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens behov.
Vi söker dig som:
Är händig, lösningsorienterad och tekniskt kunnig
Har ett tydligt tekniskt intresse
Är service minded och trivs i en social roll
Har hög arbetsmoral och tar ansvar för dina uppgifter
Har lätt för att samarbeta och är flexibel
Är initiativtagande och gärna kreativ
Kompetenser:
Självgående
Naturlig känsla för värdskap och service
Öga för detaljer
Noggrann
Problemlösare
Doer
Meriterande:
Digitala arbetssätt, erfarenhet
Digital elektronik
3D-printning
Laserskärning
Konferensservice
Ljudteknik
Medieteknik
Ljudteknik, inspelningsstudio
Fastighetsskötare, erfarenhet
Tidigare erfarenhet från kulturhus, makerspace, föreningsliv, teknik-, service- eller vaktmästararbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Viktigt att läsa innan du ansöker:
Den här tjänsten passar dig som trivs i en praktisk och operativ roll där tekniskt ansvar, service och daglig närvaro i verksamheten är centralt. Rollen passar däremot inte dig som främst söker ett administrativt, pedagogiskt eller renodlat tekniskt arbete.
För att din ansökan ska behandlas ber vi dig i din ansökan besvara frågorna nedan med "Ja" eller "Nej". Vid "Ja" kan du kort förklara med 1-2 meningar.
Har du erfarenhet av praktiskt, händigt arbete såsom reparationer, montering, felsökning eller liknande? (Ja/Nej)
Har du erfarenhet av att arbeta med teknisk utrustning i praktiska miljöer, till exempel ljud/ljus, maskiner, verktyg, 3D-skrivare, laserskärare eller liknande? (Ja/Nej)
Är du bekväm med en bred, operativ roll där arbetsuppgifterna varierar från dag till dag och där du förväntas rycka in där det behövs? (Ja/Nej)
Trivs du i en serviceinriktad roll med mycket kontakt med besökare, deltagare och samarbetspartners? (Ja/Nej)
Har du erfarenhet av att arbeta med barn och/eller ungdomar i exempelvis workshops, fritidsverksamhet eller liknande sammanhang? (Ja/Nej)
Ansökningar som inte besvarar ovanstående frågor kan komma att prioriteras bort.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Omfattning: 50 %
Arbetstider: Dag, kväll och helger, enligt schema.
Arbetsplats: Kulturhus inom ideell förening
Språk: Goda kunskaper i svenska i tal - krävs
Provanställning om 6 månader
Vi kallar till intervjuer löpande och anställningen kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: elisabeth@fisksatrafolketshus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare tekniskt ansvar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fisksätra Folkets Hus Fören Jobbnummer
9672634