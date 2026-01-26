Vaktmästare - samt tillförordnad bårhusföreståndare, Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Vaktmästarjobb / Södertälje Visa alla vaktmästarjobb i Södertälje
2026-01-26
Verksamhetsområde Vårdnära administration och service stöttar sjukhuset på flera olika sätt.
Inom verksamhetsområdet finns medicinska sekreterare, administratörer i huvudkassa, journal- och kundservice, DRG/kvalitetssamordnare, försörjning och serviceenhet. Vi gör allt ifrån att ta emot patienter i huvudkassan, skriver patientjournaler, utför patienttransporter, tvätt leveranser, fyller på förbrukningsmaterial och mycket mer.
Vaktmästare till försörjningen med visst arbete i bårhus på Södertälje sjukhus:
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla och effektivisera flödet av varor och tjänster i enlighet med sjukhusets värdegrund.
Som försörjningspersonal kommer du att arbeta med:
• Intern leverans av post, paket, läkemedel och förbrukningsvaror internet.
• Varumottagning
• Mat och tvätt vagns leveranser
• Hantering av avfall och återvinning
• Viss intern möbelhantering och flyttar
• Hämtning av avliden på vårdenhet och transport till bårhuset
Tillförordnad bårhusföreståndare
Tjänsten innefattar även arbetsuppgifter inom bårhusverksamheten, där du stödjer bårhusföreståndaren vid visningar för privatpersoner och begravningsbyråer samt bistår vid utlämning. Rollen kan dessutom innefatta statistik- och rapporthantering, telefonpassning samt posthämtning och -inlämning vid frånvaro.
Dina personliga egenskaper:
Som medarbetare inom försörjningen är du ansvarstagande, initiativrik och har en positiv inställning. Du planerar, organiserar och genomför arbetet självständigt i samarbete med andra. I tjänsten som vaktmästare ställs krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga i kontakter med olika yrkesgrupper, såväl internt som externt.
Du har ett starkt servicefokus, är öppen för verksamhetsutveckling och ser möjligheter i förändringsprocesser.
Eftersom tjänsten även innefattar arbete inom bårhusverksamheten behöver du vara lugn, empatisk och professionell i ditt bemötande av anhöriga samt ha god förmåga att kommunicera med människor i sorg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar om omsorg och ansvar.
Dina kvalifikationer:
• Fullständig gymnasieexamen.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av vaktmästare/försörjning, såsom service och underhåll. Eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
• Goda datorkunskaper.
• Truckkort
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid, dagtid. Helgtjänstgöring var 3:e helg.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstidens gång.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
