Vakthavande befäl till verksamhetsområde Borås, inriktning häkte
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid verksamhetsstället.
Vakthavande befäl ska operativt leda och fördela det dagliga arbetet och är utanför kontorstid lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef vid beredskap. Som Vakthavande befäl företräder du arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal. Vakthavande befäl ansvarar för att operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter, med transporter och rangering av personal. Arbetet är varierande och håller många gånger ett högt tempo. Som vakthavande befäl förankrar du tagna beslut, kommunicerar rakt och tydligt och bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö. I rollen ingår även att stötta och leda personal på ett positivt och utvecklande sätt. Vakthavande befäl ansvarar för att följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och vid behov vidta nödvändiga åtgärder. Du utvecklar och förbättrar även rutiner och system för att säkerställa en effektiv uppföljning av säkerhetsinsatserna. I rollen ingår att operativt leda arbetet, göra bemanningsbedömningar och genomföra personalrangering. Inom verksamhetsområdet genomför du dessutom säkerhetssamtal och upprättar säkerhetsbedömningar. Som vakthavande befäl har du en tydlig ledarroll och förväntas vara ansvarstagande och initiativrik i ditt arbete. Kvalifikationer
Vi söker därför dig som är trygg, stabil och har en god självinsikt. Du anpassar ditt sätt att leda och fördela arbetet utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ett gott omdöme och integritet. Du har också en personlig mognad som gör att du kan anpassa ditt agerande till olika situationer. Du skall ha en god samarbetsförmåga samt ett högt säkerhetstänk. Personliga egenskaper som vi kommer att värdesätta är förmågan att arbeta på ett metodiskt och rationellt sätt med bibehållet säkerhetstänk under stress eller hög arbetsbelastning. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Genomförd och godkänd grundutbildning inom Kriminalvården
• Genomfört Kriminalvårdens utbildning för Vakthavande Befäl
• Arbetslivserfarenhet som Vakthavande Befäl
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• God datorvana
• B-körkort
Det är även meriterande med:
• Erfarenhet inom att öva och träna personal
• Väl vitsordad erfarenhet av operativt ledarskap
• Väl vitsordad erfarenhet från beslutsfattande roll som Kriminalvården bedömer relevant.
• Relevanta språkkunskaper
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
