Vakthavande befäl till häktet Växjö, tillsvidare
2026-03-01
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om häktet Växjös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/vaxjo/#verksamhet
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektören ansvara för säkerheten vid häktet och ska operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du kommunicerar rakt och tydligt samt bidrar till en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Vakthavande befäl finns i tjänst måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut, och innehar en stödfunktion till kriminalvårdsinspektören.
Några av de arbetsuppgifter befattningen innefattar är:
* Följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och vid behov vidta åtgärder
* Skapa och utveckla system för uppföljning av dagliga säkerhetsinsatser
* Operativt leda arbetet inom häktet
* Bedöma behovet av bemanning på häktet och rangera personal för dagens verksamhet
* Tillse att visitationer utförs
* Delta vid in- och utskrivningar m.m.
* Följa upp att säkerhetsrutiner efterlevs
* Genomföra övningar, säkerhetssamtal och säkerhetsbedömningar
* Planera transporterKvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att leda och fördela arbetet utefter mottagarens förutsättningar. I ditt yrkesutövande har du ett gott omdöme och integritet. Du har en personlig mognad som gör att du kan anpassa ditt agerande och ditt ledarskap till olika situationer med lojalitet till kriminalvårdens uppdrag och regelverk.
Personliga egenskaper som vi kommer att värdesätta är förmågan att arbeta och prioritera på ett rationellt sätt under stress eller hög arbetsbelastning med bibehållet säkerhetstänkande.
Då du i samråd med kriminalvårdsinspektören operativt leder arbetet på häktet och samtidigt har en nära kontakt med andra kollegor i verksamheten behöver du ha mycket god samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda professionella relationer till både kollegor och ledning. Vi söker även dig som har förmåga att vara rak och tydlig i din kommunikation för att kunna bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
* Godkänd kriminalvårdsutbildning.
* Goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift.
* Erfarenhet av arbete inom kriminalvården.
Det är meriterande om du har:
* Genomgått Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning.
* Arbetat som Vakthavande befäl inom Kriminalvården.
* Genomgått utbildning i OC-spray och expander batong.
* Erfarenhet av att leda personal.
* Övriga ledarskapsutbildningar som Kriminalvården bedömer relevant i relation till befattningen.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
