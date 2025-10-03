Vakthavande befäl till anstalt och häkte i Skänninge
2025-10-03
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Skänninges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/skanninge/#verksamhetPubliceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl ansvarar du, i samråd med kriminalvårdsinspektörerna, för den operativa säkerheten på verksamhetsområde Skänninge. Du leder och fördelar de dagliga arbetsuppgifterna, med särskilt fokus på säkerhetsarbetet.
Tjänsten är omväxlande och kan innebära perioder med högt tempo och många parallella frågor. Vakthavande befäl tjänstgör alla veckans dagar och är, utanför kontorstid, högsta operativa beslutsfattare på plats under kriminalvårdschef i beredskap.
Du har ett övergripande ansvar inom hela verksamhetsområdet, representerar Kriminalvården och säkerställer att chefslinjen upprätthålls ut till all personal. Du säkerställer att beslut kommuniceras klart och tydligt, stödjer kriminalvårdsinspektörerna och skapar förutsättningar för en säker och välfungerande arbetsmiljö.
I rollen som vakthavande befäl kommer du bland annat att:
• leda och följa upp det dagliga säkerhetsarbetet samt vid behov vidta åtgärder
• utveckla och använda system för att följa upp säkerhetsinsatser
• ha det operativa ledningsansvaret inom VO Skänninge
• ta kommandot vid incidenter och säkerställa en tydlig arbetsledning
• bedöma bemanningsbehov och fördela personal för dagens verksamhet
• se till att visitationer genomförs enligt gällande rutiner
• delta vid in- och utskrivningar
• följa upp att säkerhetsrutiner efterlevs och arbeta för ständiga förbättringar
• planera och samordna transporter
• genomföra övningar, säkerhetssamtal och säkerhetsbedömningar
• samverka med säkerhetsorganisationen för att stärka och upprätthålla säkerhetsarbetet
• bemanna uppkomna vakanser och säkerställa en fungerande driftKvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss.
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att leda och fördela arbetet utefter mottagarens förutsättningar.
I ditt yrkesutövande har du ett gott omdöme och integritet. Du har en personlig mognad som gör att du kan anpassa ditt agerande och ditt ledarskap till olika situationer med lojalitet till kriminalvårdens uppdrag och regelverk.
Det är viktigt att du har god förmåga att prioritera ditt arbete på ett rationellt sätt under stress eller hög arbetsbelastning samtidigt som du bibehåller en god säkerhetsmedvetenhet.
Eftersom du, i samråd med kriminalvårdsinspektörerna, operativt leder arbetet på anstalten och häktet samt har nära kontakt med övriga kollegor i verksamheten, behöver du ha mycket god samarbetsförmåga och förmåga att bygga professionella relationer både med kollegor och ledning.
Det är också viktigt att du kommunicerar rakt och tydligt för att bidra till en trygg och effektiv arbetsmiljö.
Rollen kräver dessutom en fysisk förmåga som gör att du kan agera om situationen så kräver.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
• Erfarenhet av arbete inom kriminalvården.
• Godkänd kriminalvårdsutbildning.
• Genomgått Kriminalvårdens interna vakthavande befälsutbildning.
• Goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift.
• B-körkort.
Det är meriterande om du också har:
• Varit verksam som vakthavande befäl inom kriminalvården de senaste fem åren.
• Genomgått utbildning i OC och batong.
• Erfarenhet av att leda personal.
• Övriga ledarskapsutbildningar som Kriminalvården bedömer relevant i relation till befattningen.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Kriminalvården, Anstalten Skänninge
Kriminalvårdsinspektör
Anna Bengs Anna.Bengs@kriminalvarden.se
9538390