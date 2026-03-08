Väktarutbildning AB söker lärare inom Juridik VU1- VU2 och Fortbildning.
2026-03-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Väktarutbildning VU AB i Stockholm
Vill du bidra till att forma framtidens väktare?
Väktarutbildning AB erbjuder moderna och flexibla utbildningar som kombinerar distansstudier med praktisk träning. Nu söker vi en engagerad och pedagogiskt skicklig lärare inom juridik med inriktning mot väktarutbildning.
Lärare måste ha Juridik 15,0 hp
Välkommen till Väktarutbildning AB!
Hos oss får du som lärare möjlighet att påverka, utveckla och inspirera vuxna studerande som vill ta nästa steg i sin yrkeskarriär.
Vi har flera lärare och instruktörer inom första hjälpen , Brand och konflikthantering och självskydd.
Vi söker nu en lärare som kan undervisa i Juridik VU1, VU2 samt Fortbildning med inriktning mot väktare.Publiceringsdatum2026-03-08Arbetsuppgifter
Ansvara för undervisning av elever som studerar på distans.
Motivera och coacha studerande till goda studieresultat.
Anpassa undervisningen efter olika förkunskapsnivåer.
Genomföra bedömning, betygsättning, prov och återkoppling.
Arbeta med studiematerial enligt FAP 573-1.
Bidra aktivt till utbildningens utveckling och kvalitet.Kvalifikationer
Relevant kompetens inom juridik kopplad till väktarutbildning.
Minst ett års erfarenhet av undervisning.
Meriterande med erfarenhet av vuxenutbildning och distanspedagogik.
God förmåga att individanpassa undervisning och kommunikation.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till: info@vaktarutbildning.com
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Arbetsgivare Väktarutbildning VU AB
(org.nr 559521-4163), http://www.vaktarutbildning.com
(org.nr 559521-4163), http://www.vaktarutbildning.com Arbetsplats
Väktarutbildning AB Kontakt
Väktarutbildning AB 0735813030
