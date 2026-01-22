Väktare till Securitas Bollnäs - Sommarjobb
2026-01-22
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du bli en av oss inför sommaren 2026 med goda möjligheter till fortsatt anställning och arbete året runt? Kan du se dig själv i säkerhetsbranschen? Det kan vi! Ta på dig uniformen tillsammans med oss och upptäck en samhällsviktig verksamhet med en härlig gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter. Om du blir anställd och inte redan är utbildad väktare bekostar Securitas din utbildning.
Tjänsten är ett sommarvikariat så vi önskar att du är tillgänglig för arbete mellan v 25-33. Securitas tilldelar dig ett schema så du i god tid kan planera din sommar med både jobb och härliga aktiviteter! Oavsett om du vill jobba dag eller natt, i högt tempo eller lugn miljö har Securitas arbetet för dig.
Att jobba som väktare passar perfekt för dig som gillar att jobba med människor och hjälpa dem i deras vardag. Som väktare på vårt kontor i Bollnäs blir du en del av ett sammansvetsat gäng på 20 kollegor. Arbetspassens längd skiljer sig åt, men är ofta 12-timmarspass antingen dag eller natt. I schemat ingår även arbete under helger.
Som ronderande väktare ansvarar du för att utföra bevakning hos flera kunder under ditt pass. Du tar dig mellan kunderna med bil och genomför olika typer av kontroller, bland annat områdesbevakning, rondering inne i lokaler, larmtillkopplingar samt stängningar hos kunder. I rollen är det viktigt att dokumentera ditt arbete och eventuella avvikelser du stöter på. Arbetet är självständigt och upplevs ofta som fritt, men med ett stort ansvar. Rollen som ronderande väktare passar dig som vill ha en tjänst där du får röra på dig. Arbetstiderna är huvudsakligen natt.
En av dina väktarkollegor i landet är Samir. Han vill passa på att skicka med några ord till dig som är nyfiken på att söka tjänsten:
"Att vara rondväktare är varierande. På natten är jag hos flera kunder när staden sover, och jag uppskattar lugnet som infinner sig när jag sett till att allt är tryggt - det ger en speciell känsla av ansvar och frihet. Varje kund och plats har sin egen rytm och sina egna rutiner, vilket gör jobbet stimulerande, oförutsägbart och alltid intressant."
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
För att kunna arbeta i rollen krävs att du har godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet, då detta är ett formellt krav för anställning. Vidare är B-körkort nödvändigt eftersom arbetet till stor del innebär att du använder bil i tjänsten.
Specifikt efterfrågade krav:
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Även civil eller militär skyddsvaktsutbildning ses som en fördel och ger dig goda förutsättningar att snabbt komma in i rollen.
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Dan-Erik Persson.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare: Mikael Gottschalk.
Tjänsten är behovsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 28 februari 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241)
821 50 BOLLNÄS
För detta jobb krävs körkort.
Securitas Bollnäs
9698151