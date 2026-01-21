Väktare till kvällsskift hos vår kund i Enköping!
Securus Säkerhet I Sverige AB / Väktarjobb / Enköping Visa alla väktarjobb i Enköping
Vi söker en väktare på heltid till kvällsskiftet hos vår etablerade kund i Enköping. Arbetet sker i en bemannad vagn placerad vid en grind för in- och ut passage och omfattar hantering av ankommande och utgående transporter, kameraövervakning samt viss distanshantering av grindar och passager. Kvällstid ingår även ledsagning.
Arbetet är varierande och kan periodvis vara intensivt, med många kontaktytor samtidigt som du arbetar med teknisk övervakning. Du behöver därför vara social, kommunikativ och tekniskt trygg. Arbetspasset avslutas när sista leveransen lämnat området, vilket kräver flexibilitet.
Arbetstid: Måndag-fredag 16:30-01:30 (eller när sista leveransen lämnat området) Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Fullständig Väktarutbildning (VU1 och VU2)
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
God teknisk förståelse
Flexibelt och ansvarstagande förhållningssätt
Erfarenhet av logistikmiljö och kameraövervakning är starkt meriterande.
Start: Omgående
Ansök genom att klicka på länken nedan och följ instruktionerna. Har du några frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Jorian, på jorian.hipp@securus.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securus Säkerhet i Sverige AB
141 71 SEGELTORP Arbetsplats
Securus
