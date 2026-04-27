Väktare till en växande drift i behov av nya kollegor
2026-04-27
Som väktare inom Avarn Security får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö. En väktare har en central roll i att upprätthålla trygghet och säkerhet i olika miljöer. Yrket innebär att förebygga och hantera risker genom att övervaka lokaler, patrullera områden och kontrollera att säkerhetsrutiner följs. Väktaren arbetar ofta i nära kontakt med människor och behöver kunna agera lugnt och professionellt i både vardagliga situationer och vid incidenter. Arbetet kan omfatta allt från larmutryckningar och tillträdeskontroller till rapportering av avvikelser och samarbete med polis eller andra myndigheter. Rollen ställer höga krav på ansvarstagande, integritet och förmåga att fatta snabba beslut under press.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal
Utbildning och utveckling inom säkerhetsområdet
Flexibla arbetstider som går att kombinera med familjeliv
Ett stöttande team där vi värdesätter mångfald och jämställdhet
Vi söker dig som är ansvarstagande, kommunikativ och trivs med att möta människor. En engagerade väktare som vill vara en del av ett team där samarbete, respekt och trygghet står i centrum. Hos oss får du en roll med ansvar, variation och möjlighet att växa.
Arbetstider: Dag/Natt/Kväll/Helg
Tjänsteställe: Lund
Varaktighet: Behovanställning, 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Kunden ger oss ett stort förtroende och ditt arbete som väktare är viktigt. Du bidrar varje arbetspass till att skapa trygghet och säkerhet för kunden och samhället i stort, då ditt arbete skapar ett förebyggande skydd mot brottslighet, förbättrat brandskydd och mycket mer. Du kommer att få träffa samhällets alla invånare och det är viktigt att du är tydlig, lugn och kan ta genomtänkta beslut.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
gymnasiekompetens
god svenska i tal och skrift
körkort B
Du behöver även vara ostraffad, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Väktarutbildning är meriterande på dessa positioner. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.
Har du rätt profil för Avarn och du går vidare i processen men inte redan innehar föreskriven utbildning (VU1, VU2) står vi för din utbildning! Väktarutbildning (VU1, 9 dagar) genomgår på BYA Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning.
Information om processen
Välkommen att söka tjänsten via vårt system där du bifogar ditt CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Sista dag att ansöka är 2026-05-17. Sök tjänsten via vår hemsida ej via mejl.
Urvalstester tillämpas som ett steg i rekryteringsprocessen. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Du får mer information via e-post så håll utkik i din mailkorg (även skräppost).
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
