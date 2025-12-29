Väktare till Avarn Security sökes inför sommaren 2026
2025-12-29
Letar du efter ett meningsfullt och socialt sommarjobb där du verkligen gör skillnad?
Vill du ha ett arbete som är varierande, utvecklande och där trygghet, omtanke och ansvar står i fokus? Då kan vara rätt helt för dig!
Om Avarn Security
Avarn Security är ett företag med viktigt samhällsengagemang. Varje dag, dygnet runt, gör vi skillnad för människor genom att skapa trygghet i deras vardag. Våra värdeord Ansvar - Omtanke - Samarbete ligger till grund för vårt arbete och hjälper oss att nå vår vision, "säkerhet och ansvarstagande i världsklass".
Vi söker dig som kan arbeta minst sex veckor under perioden juni till augusti i Stockholmsområdet. Tjänsten är en behovsanställning fokuserad under sommarperioden 2026, med goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren.
Om våra uppdrag
Som väktare hos oss finns flera olika inriktningar, vilket gör att du kan hitta den roll som bäst matchar dina styrkor och egenskaper.
På avdelning Tillsyn arbetar vi för att skydda egendom, byggnader och lokaler mot brand, stöld och skador. Genom rondering och larmåtgärder ser vi till att allt är säkert, både inne och ute. Du kontrollerar att dörrar och fönster är låsta, att larm är påkopplade och att inga obehöriga finns på plats. Tillsyn sker både planerat och vid larm, oftast bilburet, ensam eller i par.
Vi söker dig som är lugn, noggrann och flexibel. Du har förmågan att arbeta självständigt, har ett starkt säkerhetstänk och kombinerar det med god service och samarbetsförmåga.
På avdelning Stationär arbetar du som en viktig representant hos våra kunder. Vi har uppdrag inom dagligvaruhandel, nöje, finans, fastigheter, hälsovård och informationsteknik. Du kan exempelvis arbeta i receptioner, bevakningscentraler, sjukhus eller museum. Vanliga arbetsuppgifter är mottagning av personal och besökare, övervakning av in- och utpasseringssystem, nyckelhantering, bevakningsronder, rapportering av tillbud, behörighetskontroller och kontorsservice.
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, med säkerhetsmedvetenhet och servicekänsla. Du har en inre trygghet och en naturlig drivkraft att hjälpa till.
På avdelning Handel arbetar du i publika miljöer som butiker, gallerior, bibliotek och arenor. Dina uppgifter kan vara att skapa en trygg miljö för hyresgäster och besökare, utföra regelbundna ronderingar i butiker och allmänna gemensamma ytor samt öppnings- och stängningsronder.
Vi söker dig med god kommunikations- och samverkansförmåga, då tjänsten innebär mycket kontakt med kunder, hyresgäster och besökare. Du är serviceinriktad, hjälpsam, säkerhetsmedveten och trivs med att arbeta med människor.Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver i de olika uppdragen, behöver du:
• Gymnasiekompetens med godkänt resultat i svenska 1 och engelska 5
• Körkort B (Krav för de bilburna tjänsterna)
Utöver det behöver du vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Det är meriterande om du är utbildad väktare men ej ett krav. Om du ej är utbildad så är det fördelaktigt om du har möjlighet att genomföra en nio dagars väktargrundutbildning (Vu1) under våren 2026.
Tidigare erfarenhet inom serviceyrken och ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska är ett plus.
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
Information om processen
Välkommen att söka tjänsten via vårt system där du bifogar ditt CV och besvarar ett antal urvalsfrågor. Sista dag att ansöka är 2026-02-15.
Sök tjänsten via vår hemsida - ej via mejl.
Vi tillämpar färdighetstester som ett steg i rekryteringsprocessen. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan! Du får mer information via e-post så håll utkik i din mailkorg (även skräppost).
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Kontakt
Rekryterare Stationär
Michaela Ny michaela.ny@avarnsecurity.com Jobbnummer
9665454