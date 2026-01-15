Väktare/Sjöfarts- och hamnskyddskontrollant till Securitas Gotland
Securitas Sverige AB / Väktarjobb / Gotland Visa alla väktarjobb i Gotland
2026-01-15
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas Sverige AB i Gotland
, Kalmar
, Södertälje
, Ekerö
, Linköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du arbeta i en roll som gör skillnad? På Securitas jobbar vi med det vi tycker är bland det viktigaste man kan jobba med: att få människor att känna sig trygga. Vi letar nu efter dig som vill bli en del av oss och arbeta med service- och säkerhetsarbete inom hamnskyddsområdet. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - inkom med din ansökan redan idag!
Som sjöfart- och hamnskyddskontrollant arbetar du med service/säkerhetsarbete inom hamnskyddsområdet. Du kommer utföra kontroller på passagerare, gods, bagage och fordon i hamnmiljöer. Du har en viktig roll då kontrollerna syftar till att förebygga och förhindra terroristbrott i våra hamnanläggningar och på fartyg inom Sveriges territorialvatten. Ditt arbete sker under polisens ledning.
Du kommer till exempel att:
Utföra säkerhetskontroller genom passkontroll, kroppsvisitering och röntgen.
Rapportering till polismyndigheten vid behov.
Utföra åtgärder/hantera inkommande larm inom industri och hamnområde.
Arbeta inom reception/bevakningscentral
Rondering
Tjänsten passar dig som drivs av att arbeta i en samhällsviktig roll där du får chans att träffa många olika människor. Vi som kommer bli dina närmsta kollegor har idag en stark sammanhållning där och om du vill bli en del av ett arbetslag som präglas av en stark gemenskap, då är detta tjänsten för dig.
Tjänsten är på heltid och du kommer att arbeta i ett 5-4 schema med arbetstid kl 19:00-07:00.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Du har en gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska och har fyllt 20 år.
Tjänsten innebär även medicinskt ställda krav gällande syn och hörsel, exakta krav specificeras nedan.
Det är meriterande om du sedan tidigare har körkort och har språkkunskaper utöver svenska och engelska. Har du erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och har exempelvis en röntgenutbildning seden tidigare, är även det meriterande men inget krav. Störst vikt kommer vi lägga vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Som person är du serviceinriktad, lugn och organiserad för att kunna hantera ett periodvis högt arbetstempo. Då du kommer att använda dig av olika verktyg i din roll ser vi att du som söker är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Då du kommer att arbeta i grupp, tror vi att du som söker har lätt att samarbeta med andra. Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Specifikt efterfrågade krav:
Gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska.
Att du fyllt 20 år.
B-körkort
Medicinskt ställda krav:
Att du har en synskärpa som på avstånd, med eller utan korrektion, är 0,7 eller bättre på varje öga var för sig och vars synskärpa med bägge ögonen är 1,0 eller bättre, samt en synskärpa som på nära håll, med eller utan korrektion, är tillräcklig för att kunna läsa ett N5-kort eller likvärdigt på 30-50 cm avstånd.
Att du har ett färgseende utan avvikelse.
Att du har en hörselavvikelse på vardera öra mindre än 30 dB vid tester med audiogram för frekvenser under 2 000 Hz.
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (företaget gör den ansökan). För just denna tjänst krävs det dessutom att du med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter bedöms lämplig för arbetsuppgiften via prövning enligt Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: sandra.x.olsson@securitas.se
.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: michael.berglund@securitas.se
Tjänsten är heltidanställning med tillträde 2 februari. Vi tillämpar 6 mån provanställning
Väktarutbildning + utbildning till Sjö Hamnskyddskontrollant kommer genomföras under 2026.
5-4 schema, arbetstid 19:00-07:00
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 31 Januari
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Vi har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Sverige AB
(org.nr 556108-6082)
621 24 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Slite Kontakt
Sandra Olsson sandra.x.olsson@securitas.se Jobbnummer
9686357