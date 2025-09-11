Väktare Inriktning Handel Securitas Stockholm
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Är du redo att skapa trygghet i handeln?
Är du på jakt efter ett jobb där du får möjlighet att göra skillnad i människors vardag? Vi på Securitas söker nu väktare med inriktning mot handel som vill vara med och öka säkerheten hos våra butikskunder.
Detta är en roll för dig som vill ha en varierande tjänst med mycket frihet under ansvar. Som väktare inom handel är du en synlig och viktig del i butiksmiljön - du bidrar till trygghet och trivsel för både personal och kunder. Du förebygger incidenter, hanterar akuta situationer och vid brott ingriper du samt tillkallar polis.
Genomföra kontroller hos våra butikskunder
Förebygga brott och kontrollera butikernas säkerhetsarbete
Samverka med polis vid eventuella brott
Vara en närvarande trygghet i butiksmiljön
Rollen kräver att man är beslutsam, trygg i sitt agerande och beredd att arbeta i miljöer där det ibland kan uppstå utsatta situationer. Ofta är uppdraget flexibelt, vilket gör att du kan kombinera arbetet som väktare inom handel med andra uppdrag inom Securitas. Många som börjat i rollen har också vidareutbildat sig till butikskontrollant eller gått andra specialistvägar hos oss.
Har du ingen väktarutbildning sedan tidigare? Inga problem - vi ser till att du får den utbildning som krävs. Nästa utbildningstillfälle är planerat till perioden 20-30 oktober, och vi ger dig all den introduktion du behöver för att lyckas i rollen.
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en möjlighet att bidra till ett tryggare samhälle och samtidigt utvecklas inom säkerhetsyrket.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Godkända betyg i svenska och engelska från första året i gymnasiet
B-körkort
Meriterande om du
har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare
har en civil eller militär skyddsvaktsutbildning
Som person tror vi att du är serviceinriktad, lugn och organiserad och kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner. Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
För denna tjänst kommer du att träffa vår kollega Hubert - ett AI-stöd vi använder i rekryteringsprocessen. Hubert hjälper oss att få en bättre bild av dina erfarenheter, kunskaper och hur du agerar i olika situationer.
Syftet med Hubert är att bidra till en mer rättvis och likvärdig bedömning i den inledande intervjun. Lägg därför gärna lite extra omtanke på dina svar. Genom att använda Hubert kan vi också säkerställa att alla som uppfyller grundkraven får möjlighet till en intervju, vilket annars kan vara svårt när det är många sökande.
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: diar.garib@securitas.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare joakim.stevelind@securitas.se
Tjänsten är en behovsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 25 september
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
