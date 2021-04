Väktare för behovsanställning - Securitas Sverige AB - Väktarjobb i Gävle

Securitas Sverige AB / Väktarjobb / Gävle2021-04-14Vi i Securitaskoncernen finns i 57 länder runtom i världen och har ca 370 000 medarbetare.Securitas Sverige AB är en kunskapsledare inom säkerhet i Sverige. Det betyder att vi har djup insikt om våra olika kunder och deras marknader, så att vi förstår deras specifika behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 10.000 medarbetare skillnad.Att vara en av oss på Securitas innebär ett stort ansvar - ditt arbete är viktigt för att skapa trygghet i samhället. Alla våra medarbetare gör konkret skillnad för människor, varje dag. För att du ska kunna göra ett bra jobb satsar vi mycket på att vara en stabil arbetsgivare, som ser till att du trivs och känner dig uppskattad. Hos oss finns även utvecklingsmöjligheterna: du får alltid den utbildning du behöver för dina arbetsuppgifter.Din rollSom ronderande väktare är din främsta uppgift att leverera trygghet ute hos våra kunder - främst vid industrier, på kontor och i verkstäder - genom att skydda egendom och byggnader mot brand, stöld och skador. Vanligtvis är det du som sköter larmanläggningarna och rapporterar med hjälp av ett datoriserat rondinformationssystem.Som stationärväktare arbetar du hos något av våra kundföretag, t ex vid huvudinfarten eller entrén. Du ansvarar för in- och utpasseringskontroller av besökare, leverantörer och kunder.Vid arbetsplatsen kan olika typer av teknisk hjälp finnas t ex larmpaneler för driftlarm, inbrottslarm och brandlarm. Vid större företag är det också vanligt med övervakningskameror och fjärrstyrning av grindar och portar. Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara att sköta företagets telefonväxel efter kontorstid, utföra rondering. Arbetsuppgifterna varierar från kund till kund.Vem är du?Vi tror att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera stress.Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner.Du är självständig, men jobbar också bra i team.Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och uppmärksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.Vilka krav ställer tjänsten?Du behöver ha gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska.Tjänsten kräver B-körkort.För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag (företaget gör den ansökan).2021-04-14Tror du att du har det vi söker? Mer information om Securitas hittar du på vår hemsida www.securitas.se Vid utvärdering av sökande till tjänsten kommer urvalstester att användas.Vi arbetar för en jämn könsfördelning och vi ser gärna kvinnliga sökande.Lön utgår enligt kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.Urval sker löpande, välkommen med din ansökan.Om SecuritasSecuritas är en pålitlig arbetsgivare som finns i 58 länder runtom i världen. I Sverige har vi en ledande position inom säkerhet och en djup förståelse för våra kunders behov. Här levererar våra 10 000 medarbetare trygghet - varje dag, dygnet runt.Varaktighet, arbetstidTV TVEnlig kollektivavtalSista dag att ansöka är 2021-05-03Securitas Sverige AB5690120