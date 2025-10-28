Vakt till montörer som jobbar på arbetsplattform

Safe El Sthlm AB / Säkerhetspersonalsjobb / Eskilstuna
2025-10-28


Hej ! Vi söker två stycken Spotters(Hjälpvakt till montörer på arbetsplattform). Tjejer/Killar arbetsspråk är Svenska och Engelska, kan man något annat östeuropeiskt språk så är det bra. Arbetstid Måndag till fredag 07.00 till 16.00
Vi installerar brandlarm på Amazons datahallar Kjulas ind omr. Vi är 7 st. glada grabbar som behöver hjälp med skyddsområdet runt arbetsplattformen.
Vi håller med arbetskläder och skyddsutrustning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: info.safeel@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Safe El Sthlm AB (org.nr 556887-2096)
Wiliamsväg 9/ kjula industriområde (visa karta)
635 06  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Wintrops byggarbetsplats

Jobbnummer
9578495

