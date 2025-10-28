Vakt till montörer som jobbar på arbetsplattform
2025-10-28
Hej ! Vi söker två stycken Spotters(Hjälpvakt till montörer på arbetsplattform). Tjejer/Killar arbetsspråk är Svenska och Engelska, kan man något annat östeuropeiskt språk så är det bra. Arbetstid Måndag till fredag 07.00 till 16.00
Vi installerar brandlarm på Amazons datahallar Kjulas ind omr. Vi är 7 st. glada grabbar som behöver hjälp med skyddsområdet runt arbetsplattformen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
