Vaken nattassistent till 4-årig pojke i Årsta
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
Vaken nattassistans till 4-årig pojke med andningsstöd - Årsta
Är du den vi söker?
Vi söker en trygg och erfaren person för vaken nattjänst hos en 4-årig pojke med omfattande andningsstöd i hemmet. Pojken bor med sina föräldrar i Årsta, och arbetet utförs i nära samarbete med familjen. Du kommer ha en avgörande roll i att skapa trygghet under nätterna - både genom teknisk omvårdnad och varsam närvaro.
Akondroplasi är en medfödd skelettsjukdom och den vanligaste formen av kortväxthet. Den kan påverka andningen, särskilt under sömn, då trängre luftvägar och nedsatt muskeltonus kan öka risken för snarkning eller sömnapné. Vårt barn behöver därför nattlig tillsyn och viss andningsövervakning för trygg och säker sömn.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Under natten ansvarar du för att vaka över pojkens andning, välbefinnande och medicintekniska utrustning. Arbetsuppgifterna innefattar:
Övervakning och hantering av BiPAP - inklusive programjustering, maskbyten, kontroll av huvudband/maskram, agera vid larm eller låg/hög saturation och puls
Användning av Bitmos-pulsoximeter och syrgaskoncentratorer (tre nivåer)
Nattlig tillsyn - inklusive positionering för att underlätta andning, lyft från låg säng och tröst vid uppvaknande
Slemhantering - som nässköljning, nässpray, nästoalett samt inhalation med koksalt eller läkemedel
Tröstande närvaro - hålla barnet i famnen i upprätt läge vid behov
Av- och påkoppling av utrustning - när barnet vaknar och somnar om (flera gånger per natt)
Byta ut defekta delar och kontrollera ventilationsflöde
Detta är ett uppdrag för dig som vill vara en trygg punkt i natten och samtidigt har erfarenhet av att hantera avancerad andningsutrustning.
Vem är du
Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd, kan ta egna initiativ och tycker om att skapa trivsel i hemmet. Du är rökfri! Personkemin är viktig, så vi söker dig som är positiv,stresstålig,tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv. Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.Har erfarenhet av att arbeta med barn med medicinska behov, gärna i hem- eller sjukhusmiljö
Har god kännedom om BiPAP, pulsoximeter, syrgas och andningsrelaterad vård
Klarar av att vara stresstålig
Är uppmärksam, lugn och inkännande i kontakt med både barn och föräldrar
Meriterande:
Undersköterskeutbildning eller likvärdig kompetens
Tidigare arbete med barn med andningsproblematik
Erfarenhet av vaken natt inom LSS, personlig assistans eller pediatrisk vård
Tjänstgöringsgrad: deltid - 80% - vaken natt
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
