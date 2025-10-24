Vaken nattassistent sökes till 15-årig flicka i Lund, 1 natt/vecka
Är du trygg, lyhörd och vaken om nätterna?
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent under vaken natt med vår dotter som är en glad och lugn 15-åring. Hon har en omfattande hjärnskada vilket gör att hon behöver hjälp med allt i sin tillvaro, även nattetid.
Vi bor centralt i Lund med närhet till buss och tåg. Du kommer att arbeta i vårt hem och vara en viktig del i att vår dotter får en trygg och god nattsömn. Arbetet är lugnt men kräver uppmärksamhet, ansvar och beredskap för att agera vid behov.
Vår dotter behöver nattlig övervakning och hjälp med bland annat:
- Positionsförändringar
- Trygghet och närvaro om hon vaknar
- Medicinsk beredskap vid exempelvis epileptiska anfall
- Mat och mediciner på morgonen
Vi söker dig som är:
- Kvinna och minst 20 år gammal
- Lyhörd och inkännande
- Flexibel för att kunna anpassa sig efter föränderliga omständigheter
- Ansvarsfull och självgående
- Fysisk stark utan ryggproblem (hjälpmedel som taklyft finns)
- Van att arbeta nära andra människor (gärna med barn eller i vård/omsorg)
- Trygg med att arbeta i någons hem
- Lätt för att sova på dagtid
Det är meriterande om du har erfarenhet av sondmatning, epilepsi, icke-verbal kommunikation, men personkemin är viktigast. Du behöver också vara öppen för att läsa av och tolka hennes behov och signaler, då hon inte använder talad kommunikation.
Anställning:
- Arbetstid: 1 vaken natt/vecka (ca 11 timmar). Möjlighet till fler timmar finns, t.ex. eftermiddag eller helg.
- Start: Enligt överenskommelse
- Lön: Individuell lönesättning enligt avtal (KFO-Kommunal)
- Introduktion: Du får betald introduktion, utbildning och friskvårdsbidrag
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
