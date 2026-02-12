Vaken natt, personlig assistent till kvinna i Emmaboda
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlskrona
2026-02-12
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Jag är en 43-årig kvinna med flerfunktionsnedsättning som söker en personlig assistent som kan vara mina förlängda armar och ben i vardagen. Tjänsten innebär att stötta mig i såväl personlig omvårdnad som i olika aktiviteter, både i hemmet och utanför. Det är viktigt att du kan hjälpa mig hitta balansen mellan aktivitet och vila - och att du gör det med respekt, tålamod och omtanke.
Jag kommunicerar genom kroppsspråk och tecken, och personer som känner mig väl brukar säga att min kommunikation är tydlig, därför är det viktigt att du är uppmärksam, inkännande och har god förmåga att läsa av situationer.
Om dig:
Du är en lugn, empatisk och ansvarstagande kvinna som tycker om att arbeta nära en annan människa. Du är lösningsfokuserad, positiv och ser värdet i att bidra till någon annans livskvalitet.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
Hjälpa till med personlig hygien och dagliga rutiner.
Vara med vid ridning och bad - det är två av mina stora intressen.
Följa med på promenader och andra aktiviteter.
Skapa struktur i vardagen och bidra till en trygg miljö.
Meriterande är:
Tidigare erfarenhet från vård och omsorg.
Kunskap om epilepsi.
Körkort.
Att du är rökfri.
Du som söker är:
Lyhörd och inkännande.
Ordningsam och flexibel.
En god kollega som trivs med samarbete.
Van vid eller nyfiken på alternativ kommunikation.
Jag använder rullstol utomhus och gör kortare förflyttningar med stöd av assistenterna.
Arbetstider:
Arbetet är förlagt till alla tider på dygnet, inklusive nattpass
Rekrytering sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning

Månatlig löneutbetalning
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett deltidsjobb.
