Vaken natt med katt - personlig assistent åt ung kvinna på 55%
2026-01-10
Nattassistent (vakennatt) på 55% sökes. Det rör sig om ett vikariat på minst 15 månader, med god chans till förlängning. Perfekt för dig som pluggar eller har andra projekt på G då det är ett extrajobb, men med möjlighet till extrapass.
Passen är förlagda 21-8, där du jobbar två pass i veckan där var tredje helg ingår. För att vi ska funka bör du vara rätt pepp - fysiskt som psykiskt - och vara något av en "doer". Eftersom jag ser på assistansyrket som något kvalificerat och långvarigt, så gör du nog också det.
Jag behöver assistans med det mesta fysiska. Det kan variera från att vända mig när jag sover, till att korka av läppstiftet innan en konsert. Detta gör såklart att din arbetsplats kan variera; oftast hemma, ibland på jobbresor, ute på stan och så vidare.
Jag är en kulturintresserad föreläsare som bland annat jobbar med mänskliga rättighetsfrågor. Jag gillar färg och form (maximalism - ja tack!), riktigt kassa skräckfilmer och espresso martinis. Vill du läsa mer om mig, bolaget och yrket som sådant? Det gör du bäst här via vår hemsida som finns länkad i denna annons.
För att du ska kunna söka det här jobbet krävs det att följande punkter stämmer in på dig:
Covidvaccinerad
Inte ha rygg-, axel- eller höftproblem då jobbet är av fysisk natur
Effektiv och detaljorienterad
Lyhörd och serviceminded
Vettig människosyn med rättighetsfokus
Jag ser serviceyrken som meriterande - flera av mina assistenter har tidigare jobbat inom café, handel, men också smink och kultur. Det här är inte ett vårdjobb. Har du varit personlig assistent tidigare och vet exakt vad självbestämmande innebär? Najs!
Jag bor i söderort i Stockholm. (Snäll och fluffig) katt finns i hemmet.
Skicka ett personligt brev och CV till emmassistans@gmail.com
och berätta vem du är och varför du skulle passa som min assistent. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: emmassistans@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Söderort
Söderort Jobbnummer
9677134