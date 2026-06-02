Vågmästare till Lyckeby på säsong aug-mars
Lyckeby Group ek. för. / Lagerjobb / Kristianstad Visa alla lagerjobb i Kristianstad
2026-06-02
Vill du arbeta i produktion med logistik, kontakt med leverantörer och flera interna avdelningar? Lyckeby söker nu en vågmästare som är en viktig del av processen under vår kampanjperiod. Som vågmästare är du den första delen i vår produktionsprocess där du har ansvar för att ta emot våra potatisleveranser från våra leverantörer.
På Lyckebys fabrik i Nöbbelöv tillverkas potatisstärkelse, protein, fiber och gödningsmedel. Här sker även modifiering av potatisstärkelse till livsmedelsindustrin. Tillverkningen av stärkelse samt protein, fiber och gödningsmedel görs under augusti till mars, denna period kallar vi för kampanj.
Vi söker nu personal som arbetar med att ta emot potatisleveranser till vår fabrik under kampanjperioden, denna tjänst kallar vi Vågmästare.
Exempel på arbetsuppgifter
• Justering av potatisintag utifrån produktionskapacitet
• Provtagning och vägning av potatis
• Administrativ rapportering
• Enklare underhåll samt grovstädning av potatisintag
Vem är du?
Som person har du lätt för att kommunicera då en stor del av tjänsten innebär daglig kontakt med leverantörer och produktionspersonal. Du är noggrann, engagerad och ansvarstagande och har förmågan att tillsammans med dina kolleger arbeta lösningsorienterat. Vidare ser vi gärna att du arbetar på ett strukturerat sätt, tar initiativ, håller en hög servicegrad och har en förmåga att arbeta effektivt.
Det är meriterande om du har erfarenhet från processindustri och/eller logistik och du behärskar svenska i tal och skrift.
Våra värderingar – Engagemang, Mod, Omtanke och Ansvar – är grunden i hur vi arbetar tillsammans. Vi ser gärna att du delar dem med oss och bidrar till ett arbetsklimat som präglas av respekt, tillit och framåtanda.
Övrig Information
Placeringsort: Nöbbelöv
Anställningsform: Visstidsanställning, från v.33 till och med kampanjslut i mars 2027
Arbetstid: Arbetsformen är diskontinuerligt skift under vardagar och helg. Skiftgången delas mellan sex Vågmästare
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Junior HR Business Partner Amanda Svanberg amanda.svanberg@lyckebygroup.com
. Vi hanterar ansökningar löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 17 juni 2026. Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lyckeby Group ek. för.
291 91 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstads Stärkelsefabrik Och Hu Jobbnummer
9942810