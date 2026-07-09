Vägledare till Stockholms Stadsmission Bocenter - akutboende för män
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2026-07-09
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Vill du göra skillnad för personer i hemlöshet? Sök rollen som vägledare hos oss!
BoCenters verksamhet för män söker nu två engagerade och kompetenta vägledare till vårt akutboende på Fleminggatan på Kungsholmen.
BoCenter är en lågtröskelverksamhet, vilket innebär att vi möter människor där de befinner sig. Det finns en hög tolerans för att deltagare kan vara påverkade av alkohol eller andra substanser och leva med komplex problematik. Det kan exempelvis handla om psykisk ohälsa, svårigheter med impulskontroll eller utmaningar i socialt samspel.
I rollen som vägledare ger du deltagare möjlighet till sömn, dusch, tvätt och mat. Ett viktigt uppdrag är att skapa goda relationer och stödja deltagare till en positiv förändring. I detta arbete ingår att ge information om och länka till olika former av stöd och insatser som deltagaren har rätt att tillgå, samt underlätta och motivera till en bra dialog och samverkan med det professionella nätverk som deltagaren är i behov av.
Då en stor del handlar om att erbjuda stöd med basbehov så ingår det i vägledares uppdrag att utföra praktiska arbetsuppgifter såsom verksamhetstvätt, urstädning av rum, servering av måltider, hantering av tillhörigheter och förråd. På akutboendet ingår även administrativa uppgifter såsom säkerställa korrekta faktureringsunderlag och löpande journalföra utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL
Vidare arbetar du för att öka deltagardelaktigheten i verksamheten samt planerar och genomför aktiviteter tillsammans med deltagarna.
Vi söker dig som har
eftergymnasial utbildning ex. behandlingspedagog, socialpedagog eller annan eftergymnasial utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av arbete med personer i hemlöshet med aktivt missbruk och/eller psykisk ohälsa
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av service eller arbete i utsatta miljöer.
För att lyckas i rollen som vägledare är du lugn, strukturerad, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du behöver vara uthållig, tydlig och ha förmågan att sätta dig in i andras situation. Självklart identifierar du dig med Stockholms Stadsmissions värdegrund.
ÖvrigtVi erbjuder:
Två tillsvidaretjänster med placering på Fleminggatan 113, varav den ena är en tillsvidareanställning på 100 % och den andra är en tillsvidareanställning på 80. Vi tillämpar alltid 6 månaders inledande provanställning.
Arbete på kvällar och helger (inkl. helgdagar) ingår.
Tillträde enligt överenskommelse, önskvärt september eller oktober
Vi hanterar ansökningar löpande under sommaren. Vi kallar in för intervju from vecka 33.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Stadsmission
112 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms Stadsmission Jobbnummer
9998433