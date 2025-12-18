Vägledare till Stadsmissionens öppna mötesplats
2025-12-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse.
Berättelser om att leta efter någonstans att sova, om att vara hungrig, ofrivilligt ensam eller utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom dessa berättelser varje dag, året om. Och vi arbetar lika ofta för att skapa möjligheter till förändring - steg för steg mot ett bättre liv. Hos Stadsmissionen får du chansen att vara en del av något större. Här gör du skillnad på riktigt, i möten som betyder något. Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle.
Nu söker vi en vägledare till vår öppna mötesplats - en plats där ingen dag är den andra lik. Här blir du en trygg punkt för människor som befinner sig i utsatta livssituationer. Du möter dem med värme och respekt, lyssnar på deras berättelser, hjälper dem att hitta vägar framåt och bidrar till förändring på riktigt. Om jobbet
Som vägledare arbetar du med stödjande insatser utifrån varje individs behov. Du arbetar med varierande insatser utifrån individuella behov - allt från att möjliggöra tillgång till boende, ekonomiskt bistånd och sjukvård, till att ge motiverande samtal och vägledning i kontakter med myndigheter och andra aktörer. Du ser till att besökarnas basbehov och sociala rättigheter tillgodoses. Rollen är mångsidig: du tillagar och serverar frukost och lunch, planerar och genomför sociala aktiviteter, samt dokumenterar och rapporterar enligt våra rutiner. Det är ett arbete där du får använda både hjärta och hjärna - varje dag.
Om dig
Vi söker dig som har förmågan att skapa en trygg, lugn och positiv atmosfär - både i mötet med besökare och i samarbetet med kollegor. Du är relationsskapande, inkännande och har lätt för att bygga förtroende, samtidigt som du kan sätta tydliga gränser när det behövs. Eftersom våra besökares behov varierar krävs att du är flexibel, lösningsfokuserad och har god självinsikt. Du trivs med att arbeta i team men är också självgående och initiativtagande. Du är van att möta människor i utsatta livssituationer och bemöter alla med medmänsklighet och respekt. Självklart delar du Stadsmissionens värdegrund och vision om ett mänskligare samhälle.Vi söker dig som har:
- Avslutad eftergymnasial utbildning som behandlingspedagog, behandlingsassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av att möta människor i utsatta livssituationer
- B-körkort
Meriterande:
- Dokumenterad kunskap om och/eller erfarenhet av arbete med beroendeproblematik, psykisk ohälsa samt funktionsvariationer
- ÅP och/eller MI utbildning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter mångfald i vår arbetsgrupp.Övrigt
- Välkommen med din ansökan snarast - urval sker löpande.
- En tillsvidareanställning kan föregås av en provanställning på 6 månader.
- Inför nyanställning begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Om Stadsmissionen
Läs gärna mer om oss på vår https://www.stadsmissionenost.se/
individuell lönesättning, månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/67". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östergötlands Stadsmission Kontakt
Annelie Johansson 0703-263860
9651886