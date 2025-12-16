Vaggeryds kommun söker Verksamhetschef för grundskolan
Vaggeryds kommun är en plats där framtidstro, utveckling och livskvalitet möts. Med två levande tätorter omgivna av det småländska landskapets skogar och landsbygd erbjuder kommunen en attraktiv miljö för både arbete och vardagsliv. Det strategiska läget mellan Jönköping och Värnamo bidrar till att kommunen växer.
Som medarbetare hos oss är du en viktig del av denna utveckling. Tillsammans skapar vi god service för våra invånare och bygger ett samhälle där engagemang, ansvar och möjligheten att göra verklig skillnad står i centrum.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är brett och betydelsefullt och omfattar 12 förskolor, 11 grundskolor samt Fenix kultur- och kunskapscentrum med gymnasieskola och vuxenutbildning inom flera områden. Vårt gemensamma uppdrag är tydligt: att ge varje barn och elev kunskap, trygghet och framtidstro som ger de bästa förutsättningarna att lyckas nu och i framtiden..
Barn- och utbildningsförvaltningen är placerad i Skillingaryd och arbetar målmedvetet för att utveckla alla skolformer i kommunen. Här finns ett engagerat supportteam och ett strategiskt ledningsteam, där du ingår. Tillsammans arbetar vi nära varandra för att samordna, utveckla och driva det förvaltningsövergripande arbetet framåt.
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för grundskolan F-9, inklusive fritidshem. I uppdraget ingår även ett kommunövergripande ansvar för den anpassade grundskolan samt det strategiska arbetet inom elevhälsan. Du är rektorernas närmaste chef vilket innebär en central roll i det gemensamma utvecklingsarbetet samt ett bra stöd i de vardagliga frågorna som rektor hanterar.
Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för en likvärdig skola med hög kvalitet och goda resultat. Genom att ta tillvara rektorsteamets samlade kompetens leder du utvecklings- och förbättringsarbete mot tydliga mål, alltid med ansvar för verksamhetens ekonomiska ramar.
Du rapporterar direkt till förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsteam. Uppdraget kan över tid även komma att omfatta andra verksamheter inom förvaltningen. Utifrån dina kvalifikationer och ditt engagemang finns goda möjligheter att påverka och forma rollen.
Som verksamhetschef är du en tydlig företrädare för kommunen och verksamheten i olika nätverk. Du agerar som ambassadör, bygger och vårdar relationer samt bidrar aktivt till goda resultat och till att stärka Vaggeryds kommuns attraktivitet. Uppdraget ställer höga krav på samarbetsförmåga, kommunikativ styrka och förmågan att anpassa budskap efter målgrupp.
VEM ÄR DU?Du har en relevant högskoleutbildning och gedigen erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete med fokus på resultat och måluppfyllelse. Vi ser gärna att du har mångårig erfarenhet som chef inom utbildningssektorn, rektor eller i en liknande ledande roll.
Du är en trygg, engagerad och drivande ledare som vågar utmana och inspirera rektorer, pedagoger och andra medarbetare att utvecklas och nå högre mål. Du leder verksamheten i enlighet med skollag, läroplaner, övriga författningar samt kommunala riktlinjer. Ditt ledarskap utgår från tillit och en stabil värdegrund där barnens bästa alltid har en central plats.
Som ledare tar du ansvar, fattar tydliga beslut och skapar motivation och goda förutsättningar för att nå verksamhetens mål. Samverkan och samarbete är självklara delar av ditt arbetssätt. Du har god digital kompetens och är van att arbeta med olika digitala verktyg och system.Du kombinerar ett strategiskt helhetsperspektiv med ett starkt engagemang för utvecklingsarbete och förmågan att få medarbetare att växa och lyckas tillsammans.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT:I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
