Väg- Mark Och Gatuprojektör Till Systra I Karlstad
Systra Ab Karlstad / Byggjobb / Karlstad Visa alla byggjobb i Karlstad
2025-08-29
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Systra Ab Karlstad i Karlstad
Vi på SYSTRA i Karlstad söker nu fler kollegor som vill vara med på vår spännande resa! Hos oss får du chansen att jobba i en härlig och framåtblickande grupp, där engagemang, driv och samarbete står i fokus. Vi arbetar med varierande och utvecklande uppdrag både lokalt i Karlstad och nationellt runtom i Sverige. Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas inom ditt område och vara med och utveckla morgondagens hållbara transporter.
Låter det intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan och bli en del av vårt härliga team!
Som vägprojektör hos oss på SYSTRA utvecklar du hållbara och innovativa lösningar i både stora och små infrastrukturprojekt. Du arbetar i hela projektkedjan- från tidiga skeden till färdig projektering- och gör avtryck i allt från idé till verklighet. Hos oss samarbetar du i tvärdisciplinära team på nationell nivå, med möjlighet att växa, påverka och bidra till utvecklingen av både samhället och dig själv.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ta fram tekniska lösningar och genomföra projektering för väg, gata, mark.
Driva och delta i hela projektprocessen, från förstudie och utredningar till detaljprojektering och kvalitetssäkring av leveranser.
Samarbeta tvärdisciplinärt internt samt med kunder, myndigheter och andra externa aktörer.
Upprätta, granska och dokumentera ritningar, modeller och tekniska beskrivningar enligt gällande regelverk och standarder.
Bidra till projekten med kostnadsbedömningar, planering och riskanalys.
Stötta och handleda juniora kollegor samt bidra till kunskapsdelning inom teamet.
Arbeta med digitala verktyg och programvaror såsom AutoCAD och Civil 3D.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och drivs av att hitta smarta, hållbara lösningar. Du trivs i samarbetet med både kollegor och kunder och lägger stor vikt vid att bygga goda relationer. Vidare är du kreativ, har förmåga att se helheten och tar dig an utmaningar genom att hitta nya vägar framåt, även när förutsättningarna är komplexa.
Kvalifikationer
Högskole- eller YH-utbildning inom relevant område, eller motsvarande erfarenhet.
Minst 4 års erfarenhet av projektering inom väg, gata och mark.
Erfarenhet av arbete mot offentlig sektor/beställare
Erfarenhet av att upprätta tekniska beskrivningar enligt AMA Anläggning.
Goda kunskaper i digitala verktyg för projektering och dokumenthantering och andra relevanta IT-system.
Erfarenhet av att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vana att arbeta i relevanta IT-system och projekteringsverktyg
Kännedom om gällande lagar och regler för väg- och anläggningsprojektering.
Meriterande
Utbildning eller kurser inom AMA Anläggning, AutoCAD Civil 3D, projektledning eller entreprenadjuridik.
Goda kunskaper inom MER och RA.
Vad kan vi erbjuda dig?
SYSTRA utvecklar innovativa lösningar för ett hållbart resande. Du blir en del av en organisation som tar ansvar för miljön, projekten och medarbetarna. Vi erbjuder tjänster inom transport, samhällsbyggnad och infrastruktur.
I Sverige är vi ca 700 medarbetare. Vårt arbetsklimat präglas av framåtanda, kompetens och samarbete. Hos oss arbetar både erfarna och juniora medarbetare och vi månar om en hög grad av kunskaps- och erfarenhetsutbyte såväl inom som mellan teknikområdena. Eftersom SYSTRA är en internationell aktör ingår samarbeten med internationella kollegor från andra delar av SYSTRA Group. Det ger dig möjlighet att utvecklas och bidra över gränserna.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och mår bra - där du kan hålla en bra balans mellan jobb och fritid. Läs gärna mer om oss på vår webbsida, som finns länkad i annonsen.
Placeringsort och övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt kontor i Karlstad. Självklart erbjuder vi flexibilitet och möjlighet att jobba hemifrån ett par dagar i veckan. Resor i tjänsten kan förekomma vid några tillfällen per år i samband med fältbesök och tekniknätverksträffar.
Kontaktuppgifter
Mokhtar Ahmadi, Gruppchef Civil Designmahmadi@systra.com
Johanna Ekman, Rekryteringspartner SYSTRAjekman@systra.com
Ansökan
Urval kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
SYSTRA- confidence moves the world
Inför rekryteringsarbetet har SYSTRA noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jekman@systra.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Systra AB
(org.nr 556540-0677), https://www.systra.com/sweden/
Västra Torggatan 11 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Systra Ab Karlstad Jobbnummer
9481726