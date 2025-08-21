Väg och anläggningsarbetare till Väg och Anläggning Mellansverige - Borläng
På Väg och anläggning arbetar vi med olika projekt inom mark, grundläggning för hus, vatten och avlopp, energi och anläggning. Distrikt Bergslagen är en del av region Mellansverige som även omfattar Östergötland, Sörmland och Uppsala/Gävleborg. Nu behöver vi förstärka oss med engagerade och erfarna mark och anläggningsarbetare till våra projekt i Dalarna med olika placeringsorter och söker nu dig!
På väg till lyckade projekt
Som väg och anläggningsarbetare är du en viktig medarbetare i arbetet att skapa framgångsrika projekt och nöjda kunder. Arbetsuppgifterna är mycket varierande beroende på projektets karaktär men kan bl.a. bestå av
- Rörläggning (El, tele, VA)
- Gatu- och vägbyggnad
- Finplanering, plattläggning och grönytor
- Schakt- och fyllningsarbeten
- Grundläggningsarbeten
Du kommer att arbeta i ett team där alla har en viktig uppgift - att utföra sina arbetsuppgifter på så bra sätt som möjligt och alltid med fokus på säkerhet och produktivitet.
Vill du dela med dig av din erfarenhet och vara en förebild för andra?
Vi söker dig med flerårig erfarenhet som väg och anläggningsarbetare och av mark och VA projekt, du har yrkesbevis som väg och anläggningsarbetare samt god kunskap kring förläggning och material inom VA.
För att trivas hos oss har du ordning omkring dig, trivs att arbeta både självständigt och i grupp där du också bidrar till en god stämning och gärna delar med dig av din erfarenhet. Du är positiv och lösningsorienterad och har lätt för att se möjligheter där andra ser hinder och problem. Vidare ser vi att du är självgående och har ett driv i att se vad som behöver göras och agerar på det tillsammans med teamet. Du tvekar inte att komma med idéer om du ser att något kan göras bättre, säkrare eller effektivare. Du känner en stolthet i ditt arbete och ser ditt bidrag i projektet.
Vi förutsätter att du har körkort och är mobil då projekten kan utföras på olika orter inom distriktet. Vidare vill vi att du har goda svenskakunskaper i tal och skrift, samt kan hantera digitala verktyg.
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Varför Skanska?
På Skanska sätter vi individen i fokus och ser till att det finns möjlighet att utvecklas. Hos oss finns en enorm samlad kunskap, vilket ger dig stor möjlighet att bygga på din kompetens. Vi jobbar framgångsrikt med vår arbetsmiljö för att på alla möjliga sätt säkerställa en trygg och säker arbetssituation för våra medarbetare. Vi ligger i framkant vad gäller grönt byggande och tillämpning av den senaste tekniken i våra projekt.
Skanska är ett internationellt ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Givetvis erbjuder vi också dig tillgång till en rad olika fördelar som företagshälsovård, arbetstidsförkortning, aktiesparprogram samt olika pensions- och försäkringsalternativ m.m.
Intresserad? Sök redan idag!
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev via länken. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer så sök gärna så fort som möjligt men senast 14 september 2025.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta distriktschef Christer Danielsson på 010-449 21 22
Vi ser fram emot din ansökan!
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Ersättning
