Väg och anläggningsarbetare sökes i Stockholm Swedstaff Sverige AB
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2026-07-18
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Swedstaff Sverige AB söker nu erfarna och engagerade anläggare för uppdrag hos våra kunder i Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Som anläggare kommer du att arbeta med varierande projekt inom mark och anläggning. Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Schakt- och markarbeten
Stensättning och kantstensläggning
VA-arbeten
Finplanering
Rörläggning
Arbete med ritningar och laser
Arbetet sker främst i Stockholm med omnejd och utförs både självständigt och i team.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete.
Är ansvarstagande, noggrann och har en god arbetsmoral.
Kan arbeta självständigt och samarbeta i grupp.
Har B-körkort (krav).
Har yrkesbevis, Säkra Lyft, Arbete på väg eller andra relevanta utbildningar (meriterande).
Vi erbjuder:
Heltidsanställning.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Trygg anställning med goda utvecklingsmöjligheter.
Varierande uppdrag hos etablerade företag i Stockholm.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Arbetsplats: Stockholm
Anställningsform: Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Swedstaff Sverige AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: info@swedstaff.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedstaff Sverige AB
(org.nr 559569-8118)
Barkarbyvägen 30 C (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005919