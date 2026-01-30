Väg och anläggningsarbetare (säsong) - Umeå, Skellefteå, Luleå
Vi bygger där Norrland växer
På Skanska Väg och anläggning bygger vi broar, vägar och utför infrastruktur- och anläggningsprojekt. Vi bygger samhällen, och vi jobbar med projekt som gör skillnad för både näringsliv, stat och kommun. Vi är stolta över att ligga i framkant när det gäller säkerhet och hållbart byggande. Nu behöver vi fler som vill vara med och göra jobbet på riktigt och söker därför väg- och anläggningsarbetare för säsongsanställning.
Mark- och anläggningsarbetare till säsongen 2026
Arbetsuppgifterna hos oss varierar mellan grundläggning, markarbeten, vägar, VA-arbeten med mera. Du kommer att arbeta i ett team där alla har en viktig uppgift, att utföra sina arbetsuppgifter på så bra sätt som möjligt och alltid med fokus på säkerhet och produktivitet. Vi vet vikten av en god planering och arbetar med planeringsmöten och nära samarbete med arbetsledningen. Du kommer i huvudsak att arbeta inom den ort du anger. Säsongen startar i Maj hos oss.
Bli vår nästa kollega
Vi letar efter dig som har viss branschvana inom väg och anläggning, det är meriterande om du också har yrkesbevis. För att trivas hos oss har du ordning omkring dig, trivs att arbeta i grupp och du bidrar till en god stämning. Du är intresserad av hållbarhet och säkerhet, du har positiv inställning och ser möjligheter i stället för hinder. Du är självgående och tvekar inte att komma med idéer om du ser att något kan göras bättre, säkrare eller effektivare. Du känner en stolthet i ditt arbete och ser ditt bidrag i projektet.
För den här rollen behöver du:
B-körkort
Viss branschvana
Välkommen med din ansökan
Du ansöker med ditt CV och genom att svara på några frågor. I samband med den här rekryteringen använder vi också personlighets- och kapacitetstester. Sista ansökningsdag är den 22 februari. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta någon av projektcheferna för respektive ort.
Petter Lindqvist, Umeå tel: 010-448 2525
Emma Väppling, Skellefteå tel: 010-449 1929
Simon Eklund, Luleå tel: 010-449 40 89
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Ersättning
