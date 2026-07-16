Väg och anläggningsarbetare Civil South East
Ncc Aktiebolag / Anläggningsarbetarjobb / Jönköping Visa alla anläggningsarbetarjobb i Jönköping
2026-07-16
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Rollen som Väg och Anläggningsarbetare
Som medarbetare hos oss så ingår du i vår anläggningsgrupp. Vi utför såväl stora som små infrastrukturprojekt, industrianläggningar, markentreprenader, saneringar samt VA-entreprenader.
Arbetet kan utföras både självständigt och i små eller stora arbetslag, även under tidspress. Du förväntas även ta en aktiv roll i det dagliga arbetsmiljöarbetet för att uppnå en säker arbetsplats.
Din Profil
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet inom mark och anläggning och som vill bidra till att bilda väl fungerande arbetslag och tar ansvar i det dagliga arbetet. Du ska vara engagerad i ditt arbete och kunna arbeta säkert och självständigt. Du har ett positivt sätt gentemot andra och värdesätter en arbetsmiljö där ärlighet, respekt och tillit är centrala värderingar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i kombination med din yrkeskunskap.
Behärska svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav.
Ytterligare information
Tjänsten inleds med en provanställning om 6 månader, placeringsort är i Jönköping.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten vänligen kontakta HR-Specialist Magnus Schill 070-579 29 87 alternativt projektchef Emma Sigonius 072-247 19 16
Registrera din ansökan och CV nedanför. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-08-31
Varmt välkommen med din ansökan!
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Vasavägen 3C (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Emma Sigonius 072 - 247 19 16 Jobbnummer
10004801