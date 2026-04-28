Vafabmiljö söker en Arbetsledare till Transport och lager
Nu söker vi dig som vill ta en central roll i det dagliga ledarskapet och bidra till en stabil, säker och effektiv verksamhet. Du trivs med att leda nära verksamheten, skapa struktur och få människor att samarbeta mot gemensamma mål.
Bli en av oss och jobba i en organisation som räddar världen lite varje dag.
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften och utvecklingen inom enheten Transport och lager, som omfattar funktionerna lager och distribution, verkstad samt lastväxlartransporter.
Du fungerar som en viktig länk mellan medarbetare och enhetschef och får helheten att fungera i vardagen. Med ett tydligt och närvarande ledarskap skapar du riktning, arbetsglädje och goda förutsättningar för enheten att leverera med kvalitet.
Om rollen
Som arbetsledare ansvarar du för att planera, leda och fördela det dagliga arbetet inom givna ramar. Du ser till att verksamheten bedrivs enligt plan, med rätt bemanning, tydliga prioriteringar och god kvalitet, där arbetsmiljö och säkerhet alltid är i fokus. I uppdraget ingår bland annat daglig och veckovis planering av uppdrag i våra system och schemaläggning, liksom att säkra ett effektivt nyttjande av fordon och resurser.
Du arbetar nära enhetschefen, där du är ett operativt stöd i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Rollen innebär att hantera avvikelser, säkerställa fungerande informationsflöden och bidra till att beslut och riktlinjer omsätts i praktiken. Du medverkar i rekrytering, stödjer medarbetarnas kompetensutveckling och är drivande för samarbete inom enheten och gentemot övriga delar av organisationen.
Du har en viktig roll i att skapa struktur i det dagliga arbetet, följa upp aktiviteter och bidra till förbättringar av arbetssätt, rutiner och ledningssystem. I uppdraget ingår dessutom att hantera vissa ekonomiska delar, såsom att kontrollera och kontera fakturor samt säkerställa en god ordning kring material, utrustning och lager.
Rollen som arbetsledare har inget delegerat personalansvar, men är central för både den dagliga driften och verksamhetens långsiktiga utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare i vardagen, med en stark kommunikativ förmåga. Med styrkan att skapa struktur, engagemang och samarbete i teamet. Även när tempot är högt tar du ansvar på ett lösningsorienterat och prestigelöst sätt.
Du kommunicerar tydligt, följer upp och ger återkoppling, och har lätt för att prioritera och fatta beslut inom ditt mandat.
Du bidrar till ett gott arbetsklimat och är en förebild i både ledarskap och medarbetarskap. Det är viktigt att du kan relatera till våra värdeord Trovärdiga, Omtänksamma och Nytänkande (TON) , och att du aktivt bidrar till att dessa genomsyrar det dagliga arbetet.
I den här rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga förmågor.
Vi ser att du har:
• Gymnasial utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Relevant ledarskapsutbildning.
• Flerårig erfarenhet av arbetsledning eller operativt ansvar i verksamhet.
• Datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
• B-körkort, manuell.
Det är meriterande om du även har:
• C-körkort och giltigt YKB.
• Erfarenhet av lager och logistik.
• Erfarenhet av produktionsplanering.
• Erfarenhet av transportplanering.
• Erfarenhet eller utbildning inom arbetsmiljö.
• Arbetat i ärendehanteringsystem som exempelvis Future eller Unit4.
Vad får du?
Hos oss får du ett varierande arbete på en arbetsplats som sätter miljön först. Här bryr vi oss om varandra och vår arbetsmiljö. Vi erbjuder flera förmåner, bland annat ger träning ledig tid.
Läs mer om våra förmåner här: https://vafabmiljo.cruitive.com/
Vi vill spegla våra kunder och samhället i stort och vill därför anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och den erfarenhet det ger.
Annat bra att veta:
Tjänsten är tillsvidare på heltid, där provanställning kan komma att tillämpas. Placering på vårt Driftkontor på Gryta avfallsanläggning, Returvägen 20, i Västerås.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Så här ansöker du:
Låter det här som en tjänst för dig? Då är du välkommen att söka tjänsten redan idag. Sista ansökningsdag är den 17 maj.
Varmt välkommen med din ansökan!
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Om Vafabmiljö
VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart. Våra mål är att avfallsmängderna ska minska och att avfallet ska ses som en resurs. Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Genom att dela med oss av vår kunskap och erbjuda bra lösningar vill vi ge dig förutsättningar att vara med och skapa en hållbar framtid. Tillsammans kan vi rädda världen lite grann varje dag, brukar vi säga.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Läs mer på vår karriärsida: https://vafabmiljo.cruitive.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vafabmiljö Kommunalförbund
(org.nr 222000-3129), https://vafabmiljo.se/
Returvägen 20 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Driftkontor Gryta Kontakt
Rekryterare
Malin Nilsson malin.nilsson@vafabmiljo.se 021390515
9881163