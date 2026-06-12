Vad ska du göra i höst? Jobba som assistent hos härlig kille i Visby
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-06-12
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, Ale
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Vi söker nu ett helt nytt team som vill vara med från starten av ett spännande uppdrag. Kunden är en kille med autism som behöver ett starkt och samspelt stöd i sin vardag. Planerad start för assistansen är den 1 september. Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som personlig assistent är du kundens förlängda arm och trygghet i vardagen. Arbetspassen är förlagda till dygn eller långpass, vilket kräver att du trivs med att arbeta fokuserat under längre perioder.
En central del av tjänsten innebär att du följer med kunden till hans dagliga verksamhet, där han har sitt arbete. Din roll är att finnas där som ett stöd så att han kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du besitter följande egenskaper:
Lugn och trygg: Du är en person som behåller fattningen i alla situationer och utstrålar stabilitet.
Lyhörd och strukturerad: Du har mycket lätt för att följa strikta rutiner – något som är helt avgörande för kundens välmående och förutsägbarhet.
Tydlig i din kommunikation: Vår kund har svårt att tolka diffusa budskap. Du behöver därför vara rak, konkret och tydlig i ditt sätt att vara.
Ansvarsfull: Du förstår vikten av punktlighet och lojalitet i ett assistansuppdrag.
Vi erbjuder
En grundlig introduktion inför uppdragets start.
Möjligheten att vara med och forma ett nytt team från grunden.
Ett meningsfullt arbete där din närvaro gör verklig skillnad.
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 5 som tillhör Assistans på Gotland och 1 som tillhör Humana Assistans.
Vi har förmånen att ha vår egen jurist som sitter i Stockholm men arbetar mot våra kunder på Gotland!
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans på Gotland AB
(org.nr 556763-8209), https://apg.tidvis.se/lediga_tjanster
Herkulesvägen 9 (visa karta
)
621 41 GOTLAND Kontakt
Rekryteringsansvarig
Elin Sandström elin@assistanspagotland.se Jobbnummer
9960816