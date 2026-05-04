Vad sägs om att vara personlig assistent till mig, en 13 årig tjej i Sollen
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om mig:
Jag heter Cecilia och är 13 år, jag älskar bus och stoj. Min funktionsnedsättning gör att jag inte kan gå eller prata, så träning med detta är av stor vikt.
Jag vill att du som är med mig förstår att jag behöver mycket träning men även pauser, jag älskar att bada och i vattnet där kan jag röra mig.
Jag har 3 äldre syskon som älskar att vara med mig. Hund finns i familjen, så du bör inte vara hundrädd eller allergisk.
Mina föräldrar är överbeskyddande och väldigt rädd om mig. Jag vill ha en assistent som kan hjälpa mig med min vardag både hemma och på fritiden och som kan hänga med när min familj ska iväg på bus.
Om dig:
Eftersom jag är iväg på aktiviteter förekommer en del manuella lyft, så det är en fördel om du som söker är fysiskt stark. Det är en önskvärt om du har erfarenhet av alternativ kommunikation och Toobi dator, men det är inget krav.
Rollen innefattar resor emellanåt i sällskap med familjen samt deltagande i varierande aktiviteter, vilket ger en omväxlande och levande vardag, vi tror att du uppskattar att resa och ser det som en naturlig del av arbetet.
Du är även trygg i vatten och simkunnig.Publiceringsdatum2026-05-04Anställningstyp/arbetstider
Arbetstiden är flexibel och kommer att fastställas i dialog, då tjänsten är under uppbyggnad.
Tjänsten är på ca 50%.
Extra vid behov kan förekomma vid sjukfrånvaro.
Du blir anställd i Assistans i Balans vilket innebär att du får en noggrann introduktion, att du har bra och tydliga arbetsledare, att det finns möjligheter för handledning och ut- och fortbildning.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättningErsättning
Individuell lönesättning. Avtal Fremia.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Så ansöker du
Sker via formuläret nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta
)
169 03 SOLNA Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9890543