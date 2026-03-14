Vaccinationssköterska till sommaruppdrag Lön upp till 70 000 kr/mån
Vaccinationssköterska sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 70 000 kr/mån
VårdIX-Bemanning söker en erfaren vaccinationssjuksköterska för ett ambulerande sommaruppdrag hos Doktor24 i Hudiksvall, Söderhamn och Gävle. Uppdraget är på heltid, dagtid måndag-lördag, under sommaren 2026 och passar dig som vill kombinera hög ersättning med varierande arbetsmiljö.
Uppdragsinformation
Beställare: Doktor24
Roll: Allmänsjuksköterska
Omfattning: 100%
Period: 29 juni - 7 augusti 2026 (vecka 27-32)
Arbetstider: Måndag-lördag
Plats: Ambulerande mellan Hudiksvall, Söderhamn och GävlePubliceringsdatum2026-03-14Dina arbetsuppgifter
Utföra vaccinationer enligt gällande riktlinjer
Ge rådgivning och information till patienter kring vaccinationer
Dokumentera i journalsystemet MittVaccin
Ansvara för säker hantering, kontroll och uppföljning av givna vacciner
Arbeta självständigt men i nära samarbete med Doktor24:s team
Introduktion
Inför start ingår en omfattande introduktion:
Totalt 12 timmars utbildning
3 dagars praktisk inskolningKostnaden för introduktionen delas mellan beställare och leverantör.
Skallkrav
Uppdaterat CV med kontaktuppgifter till konsult
Legitimation som sjuksköterska (kopia bifogas)
Två färska referenser
Uppdaterad IVO/HOSP (ej äldre än 6 månader)
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning (kontrolleras av leverantör)
Accepterar Doktor24:s allmänna villkor
Accepterar omfattningen av utbildning och inskolning inför start
Meriterande
Erfarenhet som vaccinationssjuksköterska
Erfarenhet av journalsystemet MittVaccin
Van att arbeta självständigt och strukturerat i högt tempo
Vi erbjuder via VårdIX
Konkurrenskraftig timersättning med fri prissättning
Möjlighet till mycket god sommarinkomst vid rätt profil
OB-ersättning och övriga ersättningar enligt överenskommelse
Reseersättning och eventuellt boende enligt överenskommelse
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktperson som följer dig genom hela uppdragetSå ansöker du
Skicka in:
Uppdaterat CV
Kopia på yrkeslegitimation
IVO/HOSP
Två referenser
Din tillgänglighet under vecka 27-32
Via:
Hemsida: www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Doktor24 Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9797974