Vaccinationssköterska till sommaruppdrag Lön upp till 70 000 kr/mån
2026-03-18
Vaccinationssköterska till sommaruppdrag Lön upp till 70 000 kr/mån
VårdIX-Bemanning söker en erfaren allmänsjuksköterska med vaccinationsvana för ett ambulerande sommaruppdrag hos Doktor24 i Katrineholm, Linköping, Motala och Tranås. Uppdraget kombinerar struktur, resande och bra ersättning inom tydliga ramar
Uppdragsinformation:
Roll: Vaccinationssjuksköterska konsult (allmänsjuksköterska)
Område: Vaccination i öppenvård/klinisk miljö
Period: 15 juni - 24 juli 2026 (vecka 25-30)
Omfattning: Varierande per vecka (övervägande heltid)
Ersättning: Enligt överenskommelse
Plats: Katrineholm, Linköping, Motala och Tranås - ambulerande uppdrag, endast på plats
Veckoupplägg:
Vecka 25: 12 h teoretisk utbildning + 3 introduktionsdagar
Vecka 26: Katrineholm 3 dagar, Linköping 2 dagar (100%)
Vecka 27-28: Linköping 3 dagar/vecka (ca 60%)
Vecka 29: Motala 2 dagar, Linköping 3 dagar (100%)
Vecka 30: Tranås 2 dagar, Motala 2 dagar, Linköping 1 dag (100%)Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Genomföra vaccinationer enligt gällande riktlinjer och rutiner
Informera och rådgiva patienter inför och efter vaccination
Dokumentera i journalsystemet MittVaccin
Säker hantering av vaccin, material och hygienrutiner
Självständigt arbete i nära samarbete med Doktor24:s team
Introduktion:
Totalt 12 timmars utbildning
3 dagars praktisk introduktion
Kostnaden för utbildning och introduktion delas mellan beställare och leverantör.
Krav och urval:
Legitimerad sjuksköterska (allmänsjuksköterska)
Erfarenhet av vaccination är starkt meriterande
Vana vid eller vilja att snabbt sätta sig in i MittVaccin
Självständig, flexibel och strukturerad
Flytande svenska i tal och skrift
Urval baseras på pris, kompetens och kontinuitet
Vi erbjuder via VårdIX:
Konkurrenskraftig timersättning inom uppdragets prisramar
Resestöd mellan orterna enligt överenskommelse
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktperson som följer dig genom hela uppdragetSå ansöker du
Skicka in:
Uppdaterat CV
Kopia på legitimation
Kort beskrivning av din vaccinationserfarenhet
Din tillgänglighet vecka 25-30
Via:
Hemsida: www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Doktor24 Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9804770