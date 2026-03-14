Vaccinationssköterska sommaruppdrag Lön upp till 70 000 kr/mån

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Luleå
2026-03-14


Vaccinationssköterska sökes till sommaruppdrag 2026 Lön upp till 70 000 kr/mån

VårdIX-Bemanning söker två erfarna vaccinationssjuksköterskor för ambulerande sommaruppdrag hos Doktor24 i Luleå, Kalix, Piteå och Boden. Uppdraget är på heltid måndag-lördag under veckorna 27-32.
Uppdragsinformation:
Beställare: Doktor24
Roll: Allmänsjuksköterska
Antal konsulter: 2
Omfattning: 100%
Period: 29 juni - 7 augusti 2026 (vecka 27-32)
Arbetstider: Måndag-lördag enligt schema från beställaren
Plats: Ambulerande mellan Luleå, Kalix, Piteå och Boden

Dina arbetsuppgifter
Genomföra vaccinationer enligt gällande riktlinjer och rutiner
Ge information och rådgivning till patienter inför och efter vaccination
Dokumentera korrekt i journalsystemet MittVaccin
Säker hantering, kontroll och uppföljning av vacciner och material
Arbeta självständigt och strukturerat i en rörlig och tempofylld verksamhet

Introduktion:
Inför uppdraget ingår:
Totalt 12 timmars teoretisk utbildning
3 dagars praktisk introduktion

Skallkrav:
Uppdaterat CV med kontaktuppgifter till konsult
Legitimation som sjuksköterska
Två färska referenser
Önskvärt med erfarenhet av MittVaccin

Vi erbjuder via VårdIX:
Konkurrenskraftig timersättning.
Mycket god möjlighet till hög sommarinkomst vid rätt profil
OB-ersättning och andra ersättningar enligt överenskommelse
Resor och eventuellt boende enligt överenskommelse
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktperson som stöttar dig under hela uppdraget

Så ansöker du
Sista svarsdatum: 19 mars 2026
Skicka in:
Uppdaterat CV
Kopia på yrkeslegitimation
Två referenser
Din tillgänglighet vecka 27-32

Via:
Hemsida: www.vardix.se
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Doktor24

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9797976

