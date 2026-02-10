Vaccinationssköterska konsult söks till uppdrag Doktor24 i Östersund
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2026-02-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Östersund
, Strömsund
, Sollefteå
, Sundsvall
, Lycksele
eller i hela Sverige
Vaccinationssköterska - Östersund (v.26-32), Doktor24
Om uppdraget
Doktor24 söker en legitimerad vaccinationssjuksköterska för ett heltidsuppdrag vid två mottagningar i Östersund. Arbetet innebär:
Självständigt patientansvar inom vaccinationsverksamhet
Tydliga arbetsrutiner
Struktur, hög patientsäkerhet och god kontinuitet
Uppdragsinformation:
Period: 22 juni 2026 - 7 augusti 2026 (v.26-32)
Placering: Östersund
Omfattning: 100%
Antal konsulter: 1
Arbetsform: På plats
Tillsättning sker löpande
Introduktion
Gemensam introduktion av Doktor24 och VårdIX omfattar:
12 timmar utbildning
3 dagars praktisk introduktion
6 timmar utbildning
1,5 dagars praktisk introduktion för konsultfirma

Kvalifikationer
Skallkrav:
Legitimerad sjuksköterska
Kompetensnivå
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta oss:
Telefonnummer: 030 999 444
Sista dag att ansöka är 2026-03-12

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Doktor24 Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9734453