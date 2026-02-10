Vaccinationssköterska konsult söks till uppdrag Doktor24 i Östersund

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Östersund
2026-02-10


Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Östersund, Strömsund, Sollefteå, Sundsvall, Lycksele eller i hela Sverige

Vaccinationssköterska - Östersund (v.26-32), Doktor24
Om uppdraget

Doktor24 söker en legitimerad vaccinationssjuksköterska för ett heltidsuppdrag vid två mottagningar i Östersund. Arbetet innebär:
Självständigt patientansvar inom vaccinationsverksamhet
Tydliga arbetsrutiner
Struktur, hög patientsäkerhet och god kontinuitet

Uppdragsinformation:
Period: 22 juni 2026 - 7 augusti 2026 (v.26-32)
Placering: Östersund
Omfattning: 100%
Antal konsulter: 1
Arbetsform: På plats
Tillsättning sker löpande

Introduktion

Gemensam introduktion av Doktor24 och VårdIX omfattar:
12 timmar utbildning
3 dagars praktisk introduktion
6 timmar utbildning
1,5 dagars praktisk introduktion för konsultfirma

Publiceringsdatum
2026-02-10

Kvalifikationer
Skallkrav:
Legitimerad sjuksköterska
Kompetensnivå
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta oss:
Telefonnummer: 030 999 444
E-postadress: info@vardix.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Doktor24

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9734453

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: