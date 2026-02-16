Vaccinationssköterska konsult söks till långt uppdrag i Falkenberg
2026-02-16
Vaccinationssköterska till Doktor24 Falkenberg
Doktor24 söker en legitimerad sjuksköterska med vaccinationskompetens för ett sommaruppdrag i Falkenberg.
Uppdragsdetaljer:
Period: 1 april - 9 augusti 2026
Omfattning: 40% (2 dagar/vecka: onsdag och fredag kl. 09:45-18:15)
Ort: Falkenberg
Journalsystem: MittVaccin
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av vaccinationer
Talar och skriver flytande svenska
Kan arbeta kontinuerligt under hela perioden
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Ansökan ska innehålla:
Uppdaterat CV med kontaktuppgifter
Två färska referenser
Kopia på yrkeslegitimation
Sista dag att ansöka är 25 februari 2026
Intresserad? Kontakta oss:
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
