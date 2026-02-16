Vaccinationssköterska konsult söks till långt uppdrag i Falkenberg

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Halmstad
2026-02-16


Vaccinationssköterska till Doktor24 Falkenberg

Doktor24 söker en legitimerad sjuksköterska med vaccinationskompetens för ett sommaruppdrag i Falkenberg.

Uppdragsdetaljer:
Period: 1 april - 9 augusti 2026
Omfattning: 40% (2 dagar/vecka: onsdag och fredag kl. 09:45-18:15)
Ort: Falkenberg
Journalsystem: MittVaccin

Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av vaccinationer
Talar och skriver flytande svenska
Kan arbeta kontinuerligt under hela perioden

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Ansökan ska innehålla:
Uppdaterat CV med kontaktuppgifter
Två färska referenser
Kopia på yrkeslegitimation

Sista dag att ansöka är 25 februari 2026

Intresserad? Kontakta oss:

E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Doktor24

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9744631

