Vaccinationssköterska konsult Ambulerande sommaruppdrag, Doktor24

2026-02-10
Ambulerande vaccinationssjuksköterska - Karlshamn/Kristianstad (v.28-31), Doktor24
Om uppdraget
Doktor24 söker en erfaren ambulerande vaccinationssjuksköterska för ett heltidsuppdrag under sommaren vid mottagningar i Karlshamn och Kristianstad. Uppdraget innebär självständigt patientansvar inom vaccinationsverksamhet. Du ambulerar mellan mottagningar i region Syd enligt fast schema.
Uppdragsperiod: 6 juli 2026 - 31 juli 2026
Arbetsveckor: v.28-31
Omfattning: 100% (5 dagar/vecka)
Placering: Karlshamn och Kristianstad (ambulerande)
Tillsättning sker löpande
Arbetstider
Karlshamn: 07:45-16:15
Kristianstad: 09:45-18:15
Placering och förutsättningar
Ambulerande arbete mellan mottagningar i Karlshamn och Kristianstad. Körkort och tillgång till bil krävs.
Journalsystem
MittVaccin
Introduktion
12 timmar utbildning
3 dagars praktisk introduktion
6 timmar utbildning
Publiceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
Skallkrav:
Legitimerad sjuksköterska
Uppdaterat CV
Två referenser
Kopia på giltig yrkeslegitimation
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet av journalsystemet MittVaccin
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Så ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41
Doktor24
Sam Souid sam@cleverex.se
