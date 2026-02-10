Vaccinationssköterska konsult Ambulerande sommaruppdrag, Doktor24

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Karlshamn
2026-02-10


Ambulerande vaccinationssjuksköterska - Karlshamn/Kristianstad (v.28-31), Doktor24
Om uppdraget

Doktor24 söker en erfaren ambulerande vaccinationssjuksköterska för ett heltidsuppdrag under sommaren vid mottagningar i Karlshamn och Kristianstad. Uppdraget innebär självständigt patientansvar inom vaccinationsverksamhet. Du ambulerar mellan mottagningar i region Syd enligt fast schema.
Uppdragsperiod: 6 juli 2026 - 31 juli 2026
Arbetsveckor: v.28-31
Omfattning: 100% (5 dagar/vecka)
Placering: Karlshamn och Kristianstad (ambulerande)
Tillsättning sker löpande

Arbetstider
Karlshamn: 07:45-16:15
Kristianstad: 09:45-18:15

Placering och förutsättningar

Ambulerande arbete mellan mottagningar i Karlshamn och Kristianstad. Körkort och tillgång till bil krävs.

Journalsystem

MittVaccin

Introduktion
12 timmar utbildning
3 dagars praktisk introduktion
6 timmar utbildning
1,5 dagars praktisk introduktion för konsultfirma

Publiceringsdatum
2026-02-10

Kvalifikationer
Skallkrav:
Legitimerad sjuksköterska
Uppdaterat CV
Två referenser
Kopia på giltig yrkeslegitimation
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Körkort och tillgång till bil

Meriterande:
Erfarenhet av journalsystemet MittVaccin

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Doktor24

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9735373

