Vaccinationssköterska konsult Ambulerande sommaruppdrag, Doktor24
2026-02-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Ambulerande vaccinationssjuksköterska - Östergötland/Sörmland (v.26-32), Doktor24
Om uppdraget
Doktor24 söker två erfarna ambulerande vaccinationssjuksköterskor för heltidsuppdrag sommaren 2026. Arbetet innebär vaccinationsverksamhet vid mottagningar i Norrköping, Linköping, Katrineholm, Tranås och Motala. Självständigt arbete enligt schema med tydliga rutiner och hög patientsäkerhet.
Uppdragsperiod: 22 juni - 7 augusti 2026 (v.26-32)
Omfattning: 100%
Antal konsulter: 2
Löpande tillsättning
Arbetstider
Varierar mellan mottagningar: 08:45-17:15 eller 09:45-18:15
Placering och förutsättningar
Ambulerande arbete mellan mottagningar i nämnda orter. Körkort och bil starkt meriterande.
Journalsystem
MittVaccin (meriterande)
Introduktion
18 timmar utbildning
4,5 dagars praktisk introduktionPubliceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
Skallkrav:
Legitimerad sjuksköterska
Uppdaterat CV
Två referenser
Kopia på giltig yrkeslegitimation
Mycket goda kunskaper i svenska
Meriterande:
Erfarenhet av journalsystemet MittVaccin
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta oss : 030 444 999 info@vardix.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb.

VårdIX AB (org.nr 559452-9355)
(org.nr 559452-9355) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Doktor24 Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9735374