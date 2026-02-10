Vaccinationssköterska konsult Ambulerande sommaruppdrag, Doktor24

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Linköping
2026-02-10


Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Linköping, Motala, Norrköping, Kumla, Nyköping eller i hela Sverige

Ambulerande vaccinationssjuksköterska - Östergötland/Sörmland (v.26-32), Doktor24
Om uppdraget

Doktor24 söker två erfarna ambulerande vaccinationssjuksköterskor för heltidsuppdrag sommaren 2026. Arbetet innebär vaccinationsverksamhet vid mottagningar i Norrköping, Linköping, Katrineholm, Tranås och Motala. Självständigt arbete enligt schema med tydliga rutiner och hög patientsäkerhet.
Uppdragsperiod: 22 juni - 7 augusti 2026 (v.26-32)
Omfattning: 100%
Antal konsulter: 2
Löpande tillsättning

Arbetstider

Varierar mellan mottagningar: 08:45-17:15 eller 09:45-18:15

Placering och förutsättningar

Ambulerande arbete mellan mottagningar i nämnda orter. Körkort och bil starkt meriterande.

Journalsystem

MittVaccin (meriterande)

Introduktion
18 timmar utbildning
4,5 dagars praktisk introduktion

Publiceringsdatum
2026-02-10

Kvalifikationer
Skallkrav:
Legitimerad sjuksköterska
Uppdaterat CV
Två referenser
Kopia på giltig yrkeslegitimation

Mycket goda kunskaper i svenska

Meriterande:
Erfarenhet av journalsystemet MittVaccin

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta oss : 030 444 999 info@vardix.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Doktor24

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9735374

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: