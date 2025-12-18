Vaccinationssjuksköterska till Doktor24 i Visby

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Gotland
2025-12-18


Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland, Västervik, Valdemarsvik, Oskarshamn, Borgholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Gotland, Kalmar, Norrköping, Linköping, Stockholm eller i hela Sverige

Placering

Apoteket Liljan, Visby

Om uppdraget

Doktor24 söker en legitimerad sjuksköterska med vaccinationserfarenhet till sin mottagning i Visby. Arbetet innebär självständigt ansvar för patientflödet, vaccinationsrådgivning, administrering av vaccin samt mottagningsarbete som beställning av vaccin och förbrukningsmaterial.

Arbetsplats

Apoteket LiljanÖsterväg 7, 621 45 Visby

Period & omfattning
Period: 13 januari - 5 februari 2026
Sysselsättningsgrad: ca 40 % (cirka 24 timmar/vecka)
Antal konsulter: 1

Arbetsdagar

13/1, 14/1, 20/1, 21/1, 22/1, 28/1, 29/1, 30/1, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2

Arbetstider
Vardagar: 09:15-17:45 (30 min lunchrast)
Lördagar kan förekomma

Introduktion & utbildning
Digital utbildning: ca 12 timmar (kräver dator)
Fysisk inskolning: 3 dagar

Publiceringsdatum
2025-12-18

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av vaccinationsarbete och resevaccin
Erfarenhet av journalsystemet MittVaccin
Mycket god datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
Uppdaterat CV

Uppdaterat utdrag från IVO/HOSP (max 6 månader gammalt)

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam : 070 999 14 41, Sam@vardix.se . Tillsättning sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9651828

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: