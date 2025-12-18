Vaccinationssjuksköterska till Doktor24 i Visby
2025-12-18
Placering
Apoteket Liljan, Visby
Om uppdraget
Doktor24 söker en legitimerad sjuksköterska med vaccinationserfarenhet till sin mottagning i Visby. Arbetet innebär självständigt ansvar för patientflödet, vaccinationsrådgivning, administrering av vaccin samt mottagningsarbete som beställning av vaccin och förbrukningsmaterial.
Arbetsplats
Apoteket LiljanÖsterväg 7, 621 45 Visby
Period & omfattning
Period: 13 januari - 5 februari 2026
Sysselsättningsgrad: ca 40 % (cirka 24 timmar/vecka)
Antal konsulter: 1
Arbetsdagar
13/1, 14/1, 20/1, 21/1, 22/1, 28/1, 29/1, 30/1, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2
Arbetstider
Vardagar: 09:15-17:45 (30 min lunchrast)
Lördagar kan förekomma
Introduktion & utbildning
Digital utbildning: ca 12 timmar (kräver dator)
Introduktion & utbildning

Digital utbildning: ca 12 timmar (kräver dator)

Fysisk inskolning: 3 dagar
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av vaccinationsarbete och resevaccin
Erfarenhet av journalsystemet MittVaccin
Mycket god datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
Uppdaterat CV
Uppdaterat utdrag från IVO/HOSP (max 6 månader gammalt)
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam : 070 999 14 41, Sam@vardix.se
Tillsättning sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9651828