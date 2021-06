Vaccina söker undersköterskor för PCR- och antigentest i Malmö - Vaccina AB - Undersköterskejobb i Malmö

Vaccina söker undersköterskor för PCR- och antigentest.Är du redo för nya utmaningar och vill få chansen att jobba i ett snabbt växande företag och samtidigt vara med och bidra i kampen mot Covid 19? Just nu söker vi förstärkning av flera undersköterskor till våra lokaler där vi utfärdar reseintyg i samarbete med resebranschen. Vaccina erbjuder flexibla arbetstider och möjligheten till att vara med och göra en viktig insats för samhället.2021-06-28Docty, med varumärkena Vaccina och Dermly, etablerar framtidens digifysiska vård. Vi har under senaste året haft en kraftig tillväxt och är idag ett bolag med 20 internt anställda på huvudkontoret i Stockholm och 300 anställda vårdutförare (sjuksköterskor och undersköterskor) runtom i landet. Stort strategiskt fokus ligger just nu på våra hälsotjänster kopplade till covid-19, i form av antikroppstester och utfärdande av reseintyg i samarbete med resebranschen.Vi tar nu nästa kliv i vår resa genom att bredda tjänsteutbudet till andra digifysiska primärvårdstjänster samtidigt som vi idag är en av Sveriges största privata aktörer inom covid 19-tjänster.Arbetsuppgifter Som undersköterska hos Vaccina kommer du arbeta med PCR-testning samt antigentestning för utfärdande av reseintyg. Antigentest är ett nasopharynx test som med hjälp av ett snabbtest påvisar aktiv sjukdom av COVID-19. PCR-provet tas också via nasopharynx men analyseras sedan på labb. Det är endast personer som är symptomfria som kommer ta dessa tester då testerna är till för de som ska resa utomlands och behöver ett reseintyg. Inför start kommer du få en utbildning i hur våra system fungerar samt våra rutiner och processer. Att arbeta som undersköterska eller sjuksköterska hos Vaccina innebär att du har en fördelaktig lönemodell och stort socialt utbyte genom att du ständigt träffar nya människor. Du bidrar också till att minska spridningen av Covid-19 på ett effektivt sätt.Vem söker vi? Vaccina söker undersköterskor på heltid och deltid som vill vara med och effektivisera arbetet kring Covid-19 på ett innovativt sätt. En heltidstjänst motsvarar 40 timmar i veckan och du bör vara beredd på att arbeta både vardagar och helger. En deltidstjänst innebär en timanställning där du arbetar ca 2-3 dagar i veckan vid sidan av din andra huvudsakliga sysselsättning. Vaccina lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för denna tjänst är det viktigt att vara flexibel, serviceinriktad och självgående. Du trivs med att skapa kontakt med människor och du är engagerad i ditt arbete.Du är utbildad undersköterska.Du behärskar flytande svenska och engelska i både tal och skrift.Du är trygg i din yrkesroll och levererar bra service och patientbemötande .Du har arbetet med olika former av provtagning tidigareMeriterandeDu har tidigare erfarenhet av PCR- eller antigentest.Omfattning: Heltid & Deltid Start: OmgåendeDu kan läsa mer om Vaccina på vår hemsida; www.vaccina.se Vaccina anställer löpande så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!