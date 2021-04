VA-projektör till ledande konsultbolag sökes - Framtiden i Sverige AB - Byggjobb i Borlänge

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Borlänge2021-04-02Är du sugen på nästa utmaning och vill jobba med VA-projektering hos vår kund som strävar efter att bygga ett bättre samhälle? Då kan det vara dig vi letar efter, sök tjänsten idag, eller tipsa en vän!2021-04-02Som anställd hos vår kund kommer du att jobba brett med miljön och naturvärden i fokus. Projekten löper parallellt och stor vikt läggs därför vid att du är en person som är organiserad, kan lyssna på andra och är produktiv. Arbetet är upplagt till större delen på kontor men du gör också en del arbete ute i fält. Den första tiden kommer du att bli involverad i ett eller flera projekt och ha flera mer seniora kollegor att ha stöttning av för att komma in i tjänsten på bästa sätt.Exempel på arbetsuppgifter:Ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar till kunderMycket projektering och producerande av ritningarGöra mängdberäkningarVår samarbetspartner som du kommer vara konsult hos är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I gruppen där du kommer att ingå arbetar man i team och samarbetar mycket med bl.a. geotekniker, vägprojektörer och utredare. Mer information om företaget ges vid en eventuell intervju.Vi söker nu dig som tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter, eller har en högskoleutbildning inom området samt har god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som i skrift. Du har ett driv och vill hela tiden komma framåt tillsammans med dina kollegor. Vi ser att du är kommunikativ och produktiv.Skallkrav:AutoCADRelevant utbildning inom miljö/väg/vattenSvenska i tal och skriftKörkort BMeriterande:Civil 3DErfarenhet av liknande arbeteSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Preliminärt 3/5-21Ort: Borlänge primärt, alternativt UppsalaArbetstider: 08:00-17:00Omfattning: HeltidKontaktperson(er)Ehlin SundströmSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671108