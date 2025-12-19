VA-ingenjör till Falu Energi & Vatten
2025-12-19
Vill du vara med och skapa hållbara vattenlösningar i Falun? Vi söker nu VA-ingenjör till gruppen Planering och projekt VA.
Falu Energi & Vatten är en viktig samhällsbyggare i Falu kommun. Vi drivs av att skapa en framtidssäker infrastruktur som inte bara ska fungera och göra vardagen bekväm för dagens kunder, utan också för framtida generationer.
Gruppen Planering och projekt VA ansvarar för planering, utredning och projekt inom framför allt VA-ledningsnätet, och även inom vattenförsörjning och reningsverk.
Arbeta som VA-ingenjör
I rollen som VA-ingenjör har du varierande dagar med stor frihet att planera din vardag själv. Du kommer framför allt att jobba med olika typer av VA-tekniska utredningar. Din vardag innebär ett tätt samarbete med övriga i gruppen och även med gruppen Rörteknik.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• VA-tekniska utredningar och planering av VA-systemet. exempelvis utredning av åtgärder i befintligt ledningsnät, tillskottsvatten, dagvattenhantering och uppströmsarbete.
• VA-juridiska utredningar kring exempelvis ansvarsgränser.
• Enklare förprojektering eller projektering beroende på erfarenhet.
• Dimensionering av ledningsnät.
Profil
För att du ska trivas i rollen behöver du ha förmåga att självständigt planera och driva arbetet framåt. Du trivs med frihet under ansvar och har ett resultatinriktat arbetssätt. Samtidigt är du en lagspelare som värdesätter samarbete och bemöter kunder och entreprenörer på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Din strukturerade och lösningsorienterade inställning, tillsammans med din lyhördhet gör att du kommer att lyckas i rollen.
Du som söker har:
• Relevant ingenjörsutbildning. Alternativt YH-utbildning och minst två års arbetslivserfarenhet inom VA eller mark.
• Goda dator- och IT-kunskaper
• God förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av VA-projektering
• GIS-kunskap
• CAD-kunskap, Civil 3D eller Novapoint
• Erfarenhet av hydraulisk dimensionering av VA-ledningsnät
• Erfarenhet av modellering av VA-ledningsnät, Mike+
I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Läs mer om våra spännande projekt
Här kan du läsa mer om några av projekten inom vatten: https://fev.se/vatten--avlopp/vara-va-projekt.html
Det bästa med att jobba hos oss
Hos oss får du en arbetsplats som ger dig möjlighet att förena ett spännande jobb med livskvalité. Vi kännetecknas av att vara en öppen, lyhörd och innovativ arbetsgivare där varje medarbetare är viktig. Alla ska känna att de vill, vågar och kan fatta beslut i sin vardag. Alla medarbetare ska känna en stark gemenskap och erbjudas utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Vi är måna om våra medarbetare och erbjuder flera förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, pensionsrådgivning, flextid, personalklubb och fri tillgång till gymnastikhall/gym.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
• Heltid
• Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan
Registrera din ansökan via länken nedan senast 2026-01-25. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. Vi erbjuder medflyttandeservice för respektive genom https://rekryteringslots.se.
I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco.
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Vid frågor
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Olofsson, Chef planering- och projekt VA via karin.olofsson@fev.se
alternativt rekryterare Ulrika Struve på Adecco via. ulrika.struve@adecco.se
. Då vi står inför julledigheter så kan våra svarstider dröja längre än vanligt.
Tillsammans skapar vi framtidens Falun
Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1085 miljoner kronor per år och har cirka 240 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.Vi ser oss som en engagerad samhällsbyggare som med hållbarhet och kundens bästa i fokus utvecklar samhället. Det gör vi genom en kultur där vi vågar utmana och utvecklas, där vi alla känner ansvar och möter varje människa med öppenhet Ersättning
