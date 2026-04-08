VA-ingenjör med fokus VA-anslutning till VA SYD
2026-04-08
Söker du en ansvarsfull och utmanande roll där du får kombinera din teknisk kunskap med din förmåga att skapa en fantastisk kundupplevelse? Är du dessutom intresserad av att utveckla verksamhetsprocesser och vill arbeta på en arbetsplats som tar ansvar för framtidens vattenmiljö? Då är det dig vi söker som ny VA-ingenjör till enheten Kartservice & VA-anslutning.
Din kommande roll
Som VA-ingenjör har du stort eget ansvar där du hanterar VA-anslutningar, tekniska utredningar och kundkontakter. Du tar fram fakturaunderlag, gör besök i fält och kvalitetssäkrar installationer. Rollen är bred med både ett tekniskt och kommersiellt fokus med många möjligheter att kunna växa och utvecklas.
Dina arbetsuppgifter innebär:
Projektledning när du självständigt driver installationsärenden och ansvara för löpande dialog med kunder, entreprenad samt övriga samarbetspartners.
Teknisk rådgivning och vägledning vid nyanslutning; informera om tekniska krav och smarta lösningar.
Beräkning av anläggningsavgifter och framtagning av fakturaunderlag.
Kvalitetssäkring genom granskning av ritningar och besiktning av VA-installationer för att säkerställa att utförandet följer regelverk och standard.
Ta fram beställningsunderlag, beställa och följa upp entreprenadarbeten, som ofta utförs av våra interna kollegor.
Bidra till att driva förbättringar av arbetssätt och processer på enheten.
Du blir en del av enheten Kartservice & VA-anslutning, där vi idag är 13 kollegor. Enheten är en del av avdelningen Distribution som ansvarar för alla delar i vår distributionsanläggning; ledningsnätet, pumpstationer och Bulltofta vattenverk.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, nyfiken och bra på att bygga relationer. Du är engagerad och gillar att driva förbättringar av arbetssätt. Inom gruppen hjälper vi varandra och värdesätter att alla delar med sig av sin information och kunskap till sina kollegor. Rollen kräver goda kommunikationsförmåga i svenska, i såväl tal som skrift. Du har självklart viljan att stå bakom VA SYDs miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet.
Dina erfarenheter
Vi ser att du har följande erfarenhet med dig för att lyckas i rollen:
Teknisk eftergymnasial utbildning, gärna inom yrkeshögskola, alternativt yrkeserfarenhet inom VA-branschen
B-körkort
Meriterande är projekteringskunskap
Meriterande är erfarenhet av projektledning eller processutveckling
Meriterande är erfarenhet av kundkontakter
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378), https://www.vasyd.se/ledigajobb
Hjälmaregatan 3 (visa karta
)
211 18 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort.
Malmö Kontakt
enhetschef
Charlotta Dahlström 040-6350438
9842499