VA-ingenjör med fokus på anslutnings- och kundärenden
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen / Byggjobb / Enköping Visa alla byggjobb i Enköping
2026-06-29
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Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. På Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar vi för det som får Enköping att fungera – från vatten och vägar till offentliga miljöer, fastigheter och service. Vi planerar, bygger, utvecklar och förvaltar med ett tydligt fokus på hållbarhet, kvalitet och helhet.
VA-verksamheten ansvarar för en av samhällets viktigaste funktioner – att leverera rent dricksvatten och ta hand om spill- och dagvatten. Vi är cirka 50 medarbetare som tillsammans utvecklar och förvaltar den infrastruktur som får vardagen att fungera. De kommande åren står vi inför flera stora satsningar och investeringar för att möta ett växande Enköping.
Vill du ha en nyckelroll i att utveckla framtidens VA-tjänster och samtidigt arbeta nära människor, teknik och samhällsbyggnad? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Vi söker en erfaren VA-ingenjör med fokus på anslutnings- och kundärenden. Rollen kombinerar tekniska utredningar, kunddialog, rådgivning och samordning. Du blir en viktig länk mellan fastighetsägare, exploatörer och kommunens olika verksamheter och bidrar till att skapa hållbara lösningar för både dagens och morgondagens Enköping.
Hos oss får du ett självständigt och utvecklande uppdrag med stor möjlighet att påverka. Vi arbetar aktivt med digitalisering och ständiga förbättringar och ser gärna att du vill vara med och utveckla både våra arbetssätt och den service vi erbjuder våra kunder.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som VA-ingenjör hos oss får du en bred och varierad roll där du arbetar med allt från tekniska utredningar och kunddialoger till utvecklingsfrågor och mindre projekt. Du blir en viktig specialist i frågor som rör VA-anslutningar och får möjlighet att påverka både processer och arbetssätt.
Du kommer bland annat att:
• utreda tekniska, juridiska och ekonomiska förutsättningar för fastigheters VA-anslutningar
• ansvara för anslutningsärenden och beräkna anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa
• genomföra fältbesök och kvalitetssäkra installationer
• upprätta underlag för kundavtal och andra överenskommelser
• ta fram beslutsunderlag, remissvar och underlag till projektverksamheten inför nya exploateringar
• granska VA-utredningar och handlingar kopplade till nya anslutningar
• ha löpande dialog med kunder, byggherrar, exploatörer och entreprenörer
• planera och leda mindre projekt tillsammans med driftpersonal och entreprenörer samt delta som specialist i större projekt
• medverka i utvecklingen av processer, digitala verktyg och arbetssätt inom verksamheten
• hantera samråd med fastighetsägare kring placering av förbindelsepunkter samt följa upp och dokumentera ärenden
• ge rådgivning inom anslutningsfrågor, LTA-system, vattenmätare, VA-taxa, ABVA och vattentjänstlagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill kombinera teknik, kunddialog och samhällsnytta i en roll med stor variation och möjlighet att påverka.
Du har relevant teknisk högskole- eller universitetsutbildning samt minst fem års erfarenhet av arbete inom VA eller närliggande områden.
Det är meriterande om du har praktisk eller teknisk erfarenhet inom exempelvis vattenmätare, LTA-enheter, servisutbyggnad eller sprinkler samt kunskaper inom VA-lagstiftning. Erfarenhet av projekt- eller processledning, ritningsgranskning och arbete i system som EDP Future, VA-banken eller GIS-system är också meriterande.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, ansvarstagande och ha förmåga att planera och driva dina arbetsuppgifter framåt. Du arbetar självständigt men uppskattar också att samarbeta med andra och bidra till verksamhetens utveckling.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du har lätt för att skapa goda relationer och att du kan göra tekniska och regelstyrda frågor begripliga för olika målgrupper. Du kommunicerar tydligt och professionellt och inger förtroende genom ett gott omdöme och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vi ser gärna att du har ett intresse för verksamhetsutveckling och digitalisering och uppskattar att bidra med idéer kring hur processer och arbetssätt kan utvecklas för att skapa ökad kvalitet och service.
Vi förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift. Rollen innebär många kontakter och det är därför viktigt att du kan kommunicera tydligt och professionellt med olika målgrupper. B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt ök.
Varmt välkommen med din ansökan!
På Teknik- och serviceförvaltningen i Enköpings kommun arbetar vi för att skapa en hållbar och väl fungerande vardag både idag och i framtiden. Med ansvar för fastigheter, allmän plats, VA, måltidsservice och servicefunktioner är vi en nyckelspelare i kommunens utveckling. Hos oss får du möjlighet att påverka, samarbeta och bidra till att nå en hållbarare och attraktiv kommun.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi vill även gärna se att slutkandidat uppvisar ett utdrag från Belastningsregistret. Detta hämtar man själv genom polisens hemsida under "Egna uppgifter"
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköpings kommun Teknik- och serviceförvaltningen Kontakt
VA-chef
Anna Johansson anna.johansson.a@enkoping.se 0171626739 Jobbnummer
9982733