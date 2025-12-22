UX-designutvecklare till industriellt produktionssystem
2025-12-22
Start: februari 2026
Slut: juni 2026
Placering: norra Stockholm
Omfattning: 100 % (40 timmar/vecka)
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med analys, kravställning, prototyputveckling och test av användargränssnitt i ett egenutvecklat system. Arbetet sker i nära samarbete med systemarkitekter, mjukvaruutvecklare och slutanvändare i en högteknologisk och tvärfunktionell miljö.
En viktig del av uppdraget är att driva användbarhetsfrågor och bidra till att öka UX-mognaden i organisationen.
Delta i kravdefinition och design av användargränssnitt
Ta fram prototyper och implementera lösningar i interna system
Skapa användarpersonas för olika typer av maskinoperatörer och underhållspersonal
Genomföra användarintervjuer och behovsanalyser
Kartlägga användarresor och identifiera förbättringsområden
Testa och vidareutveckla lösningar direkt på industrimaskin eller simulator
Samarbeta nära arkitekter, utvecklare och ledande ingenjörer
Detta gäller ett konsultuppdrag på initialt 4 månader. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.
Teknisk kompetens
Civilingenjörs- eller masterexamen inom automation, mjukvaruutveckling eller liknande
God förståelse för användargränssnitt, arbetsflöden och användbarhet
Erfarenhet av UX-arbete i industriella miljöer
Erfarenhet av system där mjukvara och hårdvara samverkar
Förmåga att arbeta praktiskt och hands-on vid test och verifiering
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Samarbetsinriktad och trivs i tvärfunktionella team
Självständig, initiativtagande och ansvarstagande
Kunden är ett väletablerat och globalt teknikföretag inom avancerade produktionssystem för elektronikindustrin, känt för innovation, hög teknisk nivå och långsiktiga utvecklingsprojekt.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten. Tillsättning kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan!
