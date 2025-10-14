UX-designer till uppdrag med fokus på komplexa system
2025-10-14
Vi söker nu en erfaren och engagerad UX-designer för vår kunds räkning. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i projektets omfattning, användare och användningsfall, och spelar en nyckelroll i att identifiera och hantera utmaningar tidigt i processen. Målet är att säkerställa att projektet kan skalas upp utan hinder.
Ansvarsområden: Förstå och definiera projektets omfattning, målgrupp och användningsfall.
Identifiera och adressera utmaningar kopplade till användningsfall för att undvika hinder längre fram i projektet.
Planera och strukturera design- och forskningsarbete för en effektiv arbetsprocess.
Hantera komplexa system som innefattar både hård- och mjukvarukomponenter.
Kvalifikationer: Minst 5 års erfarenhet inom UX-design, gärna med fokus på hårdvarunära projekt.
Stark förmåga att analysera och hantera komplexa system med både hård- och mjukvaruelement.
Proaktiv problemlösare med förmåga att förutse och hantera potentiella utmaningar.
God kommunikationsförmåga, särskilt när det gäller att förklara teknisk information på ett begripligt sätt.
Självständig och effektiv i ett högt arbetstempo.
