UX-designer till uppdrag med fokus på komplexa system

Gigstep AB / Datajobb / Lund
2025-10-14


Vi söker nu en erfaren och engagerad UX-designer för vår kunds räkning. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i projektets omfattning, användare och användningsfall, och spelar en nyckelroll i att identifiera och hantera utmaningar tidigt i processen. Målet är att säkerställa att projektet kan skalas upp utan hinder.
Ansvarsområden: Förstå och definiera projektets omfattning, målgrupp och användningsfall.
Identifiera och adressera utmaningar kopplade till användningsfall för att undvika hinder längre fram i projektet.
Planera och strukturera design- och forskningsarbete för en effektiv arbetsprocess.
Hantera komplexa system som innefattar både hård- och mjukvarukomponenter.
Kvalifikationer: Minst 5 års erfarenhet inom UX-design, gärna med fokus på hårdvarunära projekt.
Stark förmåga att analysera och hantera komplexa system med både hård- och mjukvaruelement.
Proaktiv problemlösare med förmåga att förutse och hantera potentiella utmaningar.
God kommunikationsförmåga, särskilt när det gäller att förklara teknisk information på ett begripligt sätt.
Självständig och effektiv i ett högt arbetstempo.

Det här är ett konsultuppdrag, med start omgående
Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.

Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Gigstep

Moa Hagman
moa.hagman@gigstep.se
0707497270

9555353

